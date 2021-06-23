https://ria.ru/20210623/pushkina-1738241086.html
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:28
2021-06-23T14:28
2021-06-23T14:28
миа "россия сегодня"
оксана пушкина
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
ссср
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости, отметив, что агентство всегда вовремя и актуальны."С вашим агентством у меня связаны самые добрые и светлые впечатления. Вы всегда вовремя, вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света. Вы очень часто поддерживали и меня в этот думский период. Я желаю вам вдохновения, терпения и настроения. С юбилеем", - рассказала РИА Новости Пушкина.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", оксана пушкина, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, ссср, общество
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
Оксана Пушкина поздравила медиагруппу "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием