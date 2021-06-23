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Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:28
2021-06-23T14:28
миа "россия сегодня"
оксана пушкина
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
ссср
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости, отметив, что агентство всегда вовремя и актуальны."С вашим агентством у меня связаны самые добрые и светлые впечатления. Вы всегда вовремя, вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света. Вы очень часто поддерживали и меня в этот думский период. Я желаю вам вдохновения, терпения и настроения. С юбилеем", - рассказала РИА Новости Пушкина.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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353
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миа "россия сегодня", оксана пушкина, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, ссср, общество
Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием
14:28 23.06.2021
 
© Фото : из личного архива Оксаны ПушкинойЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : из личного архива Оксаны Пушкиной

Оксана Пушкина поздравила медиагруппу "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости, отметив, что агентство всегда вовремя и актуальны.
"С вашим агентством у меня связаны самые добрые и светлые впечатления. Вы всегда вовремя, вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света. Вы очень часто поддерживали и меня в этот думский период. Я желаю вам вдохновения, терпения и настроения. С юбилеем", - рассказала РИА Новости Пушкина.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Небензя: Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном профессиональной журналистики - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:02
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
МИА "Россия сегодня"Оксана ПушкинаАгентство печати "Новости"СовинформбюроРИА НовостиСССРОбщество
 
 
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