https://ria.ru/20210623/pushkina-1738241086.html

Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием

Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Оксана Пушкина поздравила РИА Новости с наступающим 80-летием

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:28

2021-06-23T14:28

2021-06-23T14:28

миа "россия сегодня"

оксана пушкина

агентство печати "новости"

совинформбюро

риа новости

ссср

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поздравила с 80-летием Совинформбюро - предшественника международной медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости, отметив, что агентство всегда вовремя и актуальны."С вашим агентством у меня связаны самые добрые и светлые впечатления. Вы всегда вовремя, вы всегда актуальны, вы всегда на стороне света. Вы очень часто поддерживали и меня в этот думский период. Я желаю вам вдохновения, терпения и настроения. С юбилеем", - рассказала РИА Новости Пушкина.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", оксана пушкина, агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, ссср, общество