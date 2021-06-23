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При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий - РИА Новости, 23.06.2021
При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека госпитализированы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:44
2021-06-23T08:44
тамбовская область
знаменский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека госпитализированы, сообщает прокуратура региона.Отмечается, что инцидент произошел во вторник на территории племенной фермы "Измайловская №2" предприятия ООО "Тамбовский бекон" Знаменского района."Произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник организации - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 1969 года рождения погиб, операторы племенной площадки: женщина 1969 года рождения и мужчина 1994 года рождения пострадали. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Тамбова", - говорится в сообщении.Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала, как отмечает прокуратура, "возможные источники выделения отравляющих веществ".По факту случившегося следствием проводится проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой области.Добавляется, что надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятии.
https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html
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тамбовская область, знаменский район, происшествия
При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области при ЧП на предприятии

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека госпитализированы, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник на территории племенной фермы "Измайловская №2" предприятия ООО "Тамбовский бекон" Знаменского района.
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"Произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник организации - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 1969 года рождения погиб, операторы племенной площадки: женщина 1969 года рождения и мужчина 1994 года рождения пострадали. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Тамбова", - говорится в сообщении.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала, как отмечает прокуратура, "возможные источники выделения отравляющих веществ".
По факту случившегося следствием проводится проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой области.
Добавляется, что надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятии.
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