https://ria.ru/20210623/proisshestvie-1738178305.html

При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий

При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий - РИА Новости, 23.06.2021

При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий

Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека госпитализированы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:44

2021-06-23T08:44

2021-06-23T08:44

тамбовская область

знаменский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Работник племенной фермы погиб в Тамбовской области в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека госпитализированы, сообщает прокуратура региона.Отмечается, что инцидент произошел во вторник на территории племенной фермы "Измайловская №2" предприятия ООО "Тамбовский бекон" Знаменского района."Произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник организации - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 1969 года рождения погиб, операторы племенной площадки: женщина 1969 года рождения и мужчина 1994 года рождения пострадали. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Тамбова", - говорится в сообщении.Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала, как отмечает прокуратура, "возможные источники выделения отравляющих веществ".По факту случившегося следствием проводится проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой области.Добавляется, что надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятии.

https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html

https://ria.ru/20210213/stroyka-1597377007.html

тамбовская область

знаменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, знаменский район, происшествия