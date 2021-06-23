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У домашней свиньи в Приморье выявили африканскую чуму
У домашней свиньи в Приморье выявили африканскую чуму - РИА Новости, 23.06.2021
У домашней свиньи в Приморье выявили африканскую чуму
Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в частном подворье деревни Ястребовка Партизанского района Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:03
2021-06-23T12:03
2021-06-23T12:10
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
приморский край
партизанский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в частном подворье деревни Ястребовка Партизанского района Приморья, сообщает региональное управление Россельхознадзора."Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 23 июня 2021 года подтвержден случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в частном подворье деревни Ястребовка Партизанского района. В частности, обнаружена ДНК африканской чумы свиней в исследованном образце патматериала свиньи (падеж)", - говорится в сообщении.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), приморский край, партизанский район, происшествия
У домашней свиньи в Приморье выявили африканскую чуму
12:03 23.06.2021 (обновлено: 12:10 23.06.2021)
В частном подворье деревни Ястребовка в Приморье выявили африканскую чуму свиней