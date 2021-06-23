https://ria.ru/20210623/premiya-1738332208.html

Сотрудница МИА "Россия сегодня" стала победителем премии "Герои пера"

Сотрудница МИА "Россия сегодня" стала победителем премии "Герои пера" - РИА Новости, 23.06.2021

Сотрудница МИА "Россия сегодня" стала победителем премии "Герои пера"

Начальник управления дирекции по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Алиса Белановская стала победителем премии "Герои пера" в номинации "За социальное... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:46

2021-06-23T21:46

2021-06-23T21:47

ирина швец

россия

миа "россия сегодня"

вгтрк

барнаул

новости агентства

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Начальник управления дирекции по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Алиса Белановская стала победителем премии "Герои пера" в номинации "За социальное партнерство", передает корреспондент РИА Новости.Проект, столь высоко отмеченный жюри конкурса, - портал акции "Пожалуйста, дышите!", запущенный в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян. Он представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам "скорой помощи", спасающим здоровье и жизни людей по всей стране во время пандемии.В номинации "Корпоративная пресса" с работой "ГранТдиозный проект" победу одержала Анна Марачкова, "Новости ЕВРАЗа – Сибирь". Первое место в номинации "На линии добра" завоевали авторы материала "Я почти себя убил" сетевого издания "Klops.ru" Надежда Маркова и Михаил Баранов, собравшие четыре истории калининградцев, ведущих борьбу с алко- и наркозависимостью. "Золото" в номинации "Печать общества" получила журналист газеты "Алтайская правда" Наталья Андронова - автор публикации "В Барнауле людей с ментальными нарушениями готовят к самостоятельной жизни".Первой в номинации "Поколение добра" стала корреспондент портала First Fresh Media Полина Усольцева, "Сети добра" - журналист издания "Добрый день" Софья Разникова, "ТВ-герой" - Ирина Швец (Фатихова), представившая филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Башкортостан" с сюжетом "В республике для помощи амбулаторным больным заработал центр телемедицины "Антиковид".Премия "Герои пера" организована АНО центр социальных проектов "Быть человеком" совместно с коммуникационным агентством 5К. В шорт-лист этого года вошли 29 работ СМИ из 24 городов России. Всего на конкурсный отбор мы получили почти 800 заявок от 266 СМИ страны – рекордный показатель за историю проекта.

https://ria.ru/20210604/laureaty-1735598605.html

https://ria.ru/20210428/mosgorduma-1730361687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина швец, россия, миа "россия сегодня", вгтрк, барнаул, новости агентства, общество