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На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар
На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар - РИА Новости, 23.06.2021
На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар
Подразделения МЧС Белоруссии выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС (Витебская область), которая является одной из самых крупных электростанций в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:32
2021-06-23T23:41
мчс белоруссии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
витебская область
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Подразделения МЧС Белоруссии выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС (Витебская область), которая является одной из самых крупных электростанций в республике, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter."Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС", - говорится в сообщении.Согласно ему, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. "После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", - отмечается в сообщении.Между тем соцсети и telegram-каналы сообщают о массовом отключении электроэнергии в Могилевской и Витебской областях, в частности, информация об отсутствии электроснабжения поступает из Могилева, Шклова, Орши.
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мчс белоруссии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), витебская область
На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар
22:32 23.06.2021 (обновлено: 23:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкУчения МЧС по тушению пожара на нефтяном месторождении
Учения МЧС по тушению пожара на нефтяном месторождении - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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На одной из крупнейших электростанций в Белоруссии произошел пожар

Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Подразделения МЧС Белоруссии выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС (Витебская область), которая является одной из самых крупных электростанций в республике, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС", - говорится в сообщении.
Согласно ему, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. "После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению", - отмечается в сообщении.
Между тем соцсети и telegram-каналы сообщают о массовом отключении электроэнергии в Могилевской и Витебской областях, в частности, информация об отсутствии электроснабжения поступает из Могилева, Шклова, Орши.
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МЧС БелоруссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Витебская область
 
 
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