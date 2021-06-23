https://ria.ru/20210623/potok-1738218809.html

США заявили о разногласиях с Германией по "Северному потоку — 2"

США заявили о разногласиях с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.06.2021

США заявили о разногласиях с Германией по "Северному потоку — 2"

США по-прежнему считают, что "Северный поток — 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:50

2021-06-23T12:50

2021-06-23T13:33

россия

энтони блинкен

хайко маас

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. США по-прежнему считают, что "Северный поток — 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы благодарны нашей дружбе, хотим, чтобы она была крепче, мы не всегда соглашаемся. Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток — 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам", - заявил он на пресс-конференции в среду по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.Он пояснил, что это значит, что США и Германия "будут вместе против любых опасных или провокационных действий России, будь то вторжение на территорию Украины, арест Навального, распространение дезинформации в наших демократиях". "Это называется эффектным сотрудничеством между странами", - добавил Блинкен.Он назвал трубопровод "геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам", поэтому США ведут переговоры с Германией, целью которых является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Украины.

https://ria.ru/20210623/germaniya-1738214636.html

россия

германия

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россия, энтони блинкен, хайко маас, северный поток — 2, германия, сша, в мире