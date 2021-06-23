США заявили о разногласиях с Германией по "Северному потоку — 2"
12:50 23.06.2021 (обновлено: 13:33 23.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Госсекретарь США Блинкен заявил о разногласиях с Германией по "Северному потоку — 2"
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. США по-прежнему считают, что "Северный поток — 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы благодарны нашей дружбе, хотим, чтобы она была крепче, мы не всегда соглашаемся. Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток — 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей. Мы будем работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам", - заявил он на пресс-конференции в среду по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Он пояснил, что это значит, что США и Германия "будут вместе против любых опасных или провокационных действий России, будь то вторжение на территорию Украины, арест Навального, распространение дезинформации в наших демократиях". "Это называется эффектным сотрудничеством между странами", - добавил Блинкен.
Он назвал трубопровод "геополитический проектом России, потенциально угрожающим Украине и другим странам", поэтому США ведут переговоры с Германией, целью которых является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Украины.