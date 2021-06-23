https://ria.ru/20210623/polyaki-1738239865.html

"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций

"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций - РИА Новости, 23.06.2021

"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций

Читатели польского портала Interia прокомментировали статью, посвященную наращиванию российского экспорта в страны Евросоюза. В частности, речь шла о планах... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

2021-06-23T14:22

россия

виктория абрамченко

евросоюз

польша

москва

сша

экономика

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели польского портала Interia прокомментировали статью, посвященную наращиванию российского экспорта в страны Евросоюза. В частности, речь шла о планах увеличить поставки продовольствия в будущем. Многие пользователи уверены, что санкции против Москвы лишь помогли ей укрепить позиции."Еще несколько лет этого евроколхоза, и Россия начнет кормить оголодавшую Европу. Какие повороты истории!" — высказался читатель с ником Wizjoner."Кажется, польских яблок они, скорее всего, уже покупать не захотят…" — посетовал Maslanov."У меня есть вопрос к русофобам: производит ли Россия больше пшеницы, чем Польша добывает угля?" — отметил Was."Не знаю, как с другими отраслями, но сельское хозяйство в России активно развивается. Россияне покупают на Западе огромные количества самого качественного посевного материала, лучшую технику и удобрения. Они вкладывают много денег, и уже видны результаты. Санкции им помогли. Браво, США!" — подытожили пользователи.Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что России есть что предложить европейским потребителям, помимо нефти и газа. Например, в прошлом году подъем аграрного сектора позволил нарастить экспорт почти на 20 процентов, а к 2030-му страна намерена войти в топ-10 поставщиков продовольствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210618/polsha-1737581657.html

https://ria.ru/20210618/vrosoyuz-1737637212.html

россия

польша

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, евросоюз, польша, москва, сша, экономика