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"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций
"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций - РИА Новости, 23.06.2021
"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций
Читатели польского портала Interia прокомментировали статью, посвященную наращиванию российского экспорта в страны Евросоюза. В частности, речь шла о планах... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:22
2021-06-23T14:22
россия
виктория абрамченко
евросоюз
польша
москва
сша
экономика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели польского портала Interia прокомментировали статью, посвященную наращиванию российского экспорта в страны Евросоюза. В частности, речь шла о планах увеличить поставки продовольствия в будущем. Многие пользователи уверены, что санкции против Москвы лишь помогли ей укрепить позиции."Еще несколько лет этого евроколхоза, и Россия начнет кормить оголодавшую Европу. Какие повороты истории!" — высказался читатель с ником Wizjoner."Кажется, польских яблок они, скорее всего, уже покупать не захотят…" — посетовал Maslanov."У меня есть вопрос к русофобам: производит ли Россия больше пшеницы, чем Польша добывает угля?" — отметил Was."Не знаю, как с другими отраслями, но сельское хозяйство в России активно развивается. Россияне покупают на Западе огромные количества самого качественного посевного материала, лучшую технику и удобрения. Они вкладывают много денег, и уже видны результаты. Санкции им помогли. Браво, США!" — подытожили пользователи.Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что России есть что предложить европейским потребителям, помимо нефти и газа. Например, в прошлом году подъем аграрного сектора позволил нарастить экспорт почти на 20 процентов, а к 2030-му страна намерена войти в топ-10 поставщиков продовольствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210618/polsha-1737581657.html
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польша
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россия, виктория абрамченко, евросоюз, польша, москва, сша, экономика
"Браво, США": поляки осознали бессмысленность антироссийских санкций
14:22 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читатели Interia высказались о намерении России нарастить экспорт продовольствия в Евросоюз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели польского портала Interia прокомментировали статью, посвященную наращиванию российского экспорта в страны Евросоюза. В частности, речь шла о планах увеличить поставки продовольствия в будущем.
Многие пользователи уверены, что санкции против Москвы лишь помогли ей укрепить позиции.
"Еще несколько лет этого евроколхоза, и Россия начнет кормить оголодавшую Европу. Какие повороты истории!" — высказался читатель с ником Wizjoner.
"Кажется, польских яблок они, скорее всего, уже покупать не захотят…" — посетовал Maslanov.
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"У меня есть вопрос к русофобам: производит ли Россия больше пшеницы, чем Польша добывает угля?" — отметил Was.
"Не знаю, как с другими отраслями, но сельское хозяйство в России активно развивается. Россияне покупают на Западе огромные количества самого качественного посевного материала, лучшую технику и удобрения. Они вкладывают много денег, и уже видны результаты. Санкции им помогли. Браво, США!" — подытожили пользователи.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что России есть что предложить европейским потребителям, помимо нефти и газа. Например, в прошлом году подъем аграрного сектора позволил нарастить экспорт почти на 20 процентов, а к 2030-му страна намерена войти в топ-10 поставщиков продовольствия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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