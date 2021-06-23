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Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних

Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних - РИА Новости, 23.06.2021

Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних

На несовершеннолетних новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:02

2021-06-23T19:02

2021-06-23T19:02

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На несовершеннолетних новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет", - сказала Стригункова журналистам.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество