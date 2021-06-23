https://ria.ru/20210623/podmoskove-1738310070.html
Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних
Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних - РИА Новости, 23.06.2021
Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних
На несовершеннолетних новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:02
2021-06-23T19:02
2021-06-23T19:02
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735066139_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4453f404a440c40be1c414245066a7d7.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На несовершеннолетних новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет", - сказала Стригункова журналистам.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735066139_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3d149abb150771318988d7c0d8a9ea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
Новые ограничения в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не распространятся на несовершеннолетних