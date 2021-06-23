https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html
Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе
Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе - РИА Новости, 23.06.2021
Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе
Двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:35
2021-06-23T19:35
2021-06-23T19:47
s7 airlines
происшествия
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сказала собеседница агентства.
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s7 airlines, происшествия
Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе
19:35 23.06.2021 (обновлено: 19:47 23.06.2021)
Двух сотрудников летного директората S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе