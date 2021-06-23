https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html

Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе

Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе - РИА Новости, 23.06.2021

Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе

Двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:35

2021-06-23T19:35

2021-06-23T19:47

s7 airlines

происшествия

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

s7 airlines, происшествия