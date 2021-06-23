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В Минобороны Белоруссии назвали страну плацдармом для сражения за Россию
В Минобороны Белоруссии назвали страну плацдармом для сражения за Россию - РИА Новости, 23.06.2021
В Минобороны Белоруссии назвали страну плацдармом для сражения за Россию
Идет очередной передел мира, Белоруссия является плацдармом для сражения за богатства России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, выступая на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:39
2021-06-23T11:39
2021-06-23T11:40
московская конференция по международной безопасности
союзное государство
россия
министерство обороны белоруссии
белоруссия
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Идет очередной передел мира, Белоруссия является плацдармом для сражения за богатства России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности."Сегодня маски сброшены. Мы четко видим: идет очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и другая любая страна, - это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку, плацдарм для сражения за богатства России", - сказал он."И нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой. С большой вероятностью можно прогнозировать, что в посткоронавирусный период борьба обострится: ломать независимые государства продолжат всеми независимыми способами", - подчеркнул министр.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/lavrov-1737547630.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, министерство обороны белоруссии, белоруссия
В Минобороны Белоруссии назвали страну плацдармом для сражения за Россию
11:39 23.06.2021 (обновлено: 11:40 23.06.2021)
Министр обороны Белоруссии назвал страну плацдармом для сражения за богатства России