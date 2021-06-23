https://ria.ru/20210623/plan-1738140348.html

На Западе раскрыт токсичный план Путина

На Западе раскрыт токсичный план Путина - РИА Новости, 23.06.2021

На Западе раскрыт токсичный план Путина

То, чего ждали очень долго в самой передовой стране планеты, наконец случилось. Игрок клуба Las Vegas Riders Карл Нассиб стал первым в истории действующим... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:00

2021-06-23T08:00

2021-06-23T07:59

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То, чего ждали очень долго в самой передовой стране планеты, наконец случилось. Игрок клуба Las Vegas Riders Карл Нассиб стал первым в истории действующим игроком Национальной футбольной лиги (США), заявившим, что он голубой.Важный момент: для нас, в России — новость совсем не в том, что какой-то не очень известный 28-летний американский игрок в спорт, никого у нас в Европе не колышащий, объявил себя гомосексуалистом.Новость для нас — в том, что эта частная декларация частного лица стала вчера сенсацией, проскакавшей по всем вообще новостным ресурсам передового западного мира.Клуб, который последний раз что-то выигрывал лет сорок назад, на сутки оказался у всех на слуху. Руководство лиги выступило с заявлением о том, что оно гордится Карлом: "Семья НФЛ выражает гордость Карлом в связи с его смелым признанием. Представленность (меньшинства. — Прим. авт.) имеет значение!"...Вообще, надо сказать, культурные и даже спортивные сенсации из передового мира в последнее время политизированы до карикатурного. До Олимпиады в Японии еще недели, а самый известный олимпиец уже известен — это новозеландский тяжелоатлет, объявивший себя женщиной и допущенный, тоже первым в истории, толкать штангу наравне с дамами (справка: у женщин мышечная масса от природы примерно на треть меньше, чем у мужчин. Кем себя ни объявляй, это не изменится).Певица Билли Айлиш извинилась за то, что твитнула несколько лет назад что-то, расцениваемое ныне как антиазиатская шутка (бороться против антиазиатской ненависти сегодня тоже очень политически правильно).Британский ретейлер M&S выпускает линию женского белья, "вдохновленную Джорджем Флойдом" (не спрашивайте, чем покойный негр-рецидивист мог вдохновить женское белье. Уровень пошлятины никогда не принимается во внимание при идеологизированных массовых истериях — и поэтому, собственно любая идеологизированная массовая истерия всегда есть праздник самых пошлых, отстойных и бессовестных представителей рода людского).Если к знаменитости не приделано что-нибудь из модной политизированной повестки — то она рискует перестать быть знаменитостью, потому что напоминать о себе без "повесточки" становится все затруднительнее.Но интереснее тут другое. В значительной степени можно понять и радость НФЛ, и торжество мирового гей-комьюнити: наконец нашелся представитель очень мужского спорта (американский футбол — это, как мы помним, беготня в доспехах, броски, тестостерон и чирлидерши в коротких юбочках), который открыто записался в передовое меньшинство.Это, во-первых, отчасти снимает с самой НФЛ подозрительное клеймо потенциального гнезда токсичной маскулинности (а это непередовито и попросту опасно — со спортом, который поддерживает традиционные половые роли, могут просто порвать все важные рекламодатели, и останется НФЛ бедный и всеми презираемый). А во-вторых — данное событие наносит очередной удар по стереотипам, согласно которым мужественность ассоциируется с гетеросексуальностью.И тут начинается самое интересное. Проблема передовой идеологии, кажется, на данном историческом этапе необратимо трансформирующей мироощущение Запада, — в том, что она пока умеет только разрушать и деконструировать прежние формы западного уклада (и каждое разрушение шумно празднует). А вот "пересборка общества на новых принципах равенства и социальной справедливости" ей удается куда хуже. Если вообще удается.Во всяком случае, все успехи борьбы за передовое равенство пока что происходят исключительно за счет тех, кто для начала был объявлен "привилегированными" — и потому теперь лишается своих естественных, честных преимуществ.Если нужно (для равенства и справедливости) повысить число чернокожих студентов в университете — университет снижает проходной балл для чернокожих студентов, если они объявляют, что "испытывают травмы".Если нужно (тоже для равенства и справедливости) повысить число женщин-военнослужащих — то армия отменяет специально для них нормативы физподготовки, ранее предполагавшиеся общими для всех.Поскольку это совершенно реальные примеры из жизни — мы едва ли можем исключить, что похожими методами не будут обеспечивать также и олимпийские медали для голубых.Но это, так сказать, "распределение успеха по справедливости" никак не решает саму проблему. Репрессиями в отношении "токсичной мужественности" (гетеросексуальность, стойкость, соревновательность, инициативность, агрессивность, склонность терпеть и скрывать боль, стремление защищать и доминировать) можно, конечно, эту самую токсичную мужественность придавить. Можно заставить ее стесняться себя и извиняться за себя.Но репрессиями невозможно создать другую, нетоксичную мужественность. Репрессиями и переписыванием словарей невозможно превратить т. н. "гендер" из идеологического понятия в реальный факт. Гей-парадами невозможно создать равенство биологической нормы и полового отклонения. Квотами и сериалами Netflix невозможно повысить количество гениальных физиков из гетто.В этом контексте, кстати, крайне показательна бесконечная западная фиксированность на В. В. Путине — не том, который "всех недоотравил "Новичком", а том, который без рубашки и с бицепсами, а также в кимоно и на коньках.Сколько лет прошло — а тема по-прежнему жестко держит передовую половину мира, нервирует и не отпускает. Французский Le Monde на днях выкатил огромный лонгрид о том, что "Путин не стесняется выступать в дзюдо, хоккее, на лыжах... Зачем? Это часть мифологии "путинского человека": новый, возродившийся как феникс из пепла 1990-х годов русский, восставший и контролирующий себя... Путин возродил советскую программу ГТО. Сегодня 40% россиян занимаются спортом по сравнению с 20% в начале 2000-х, при этом наблюдается реальный спад алкоголизма. Заявленная цель Путина — достичь 55% (спортсменов. — Прим. авт.) к 2025 году".Проблемой передового мира, недавно расправившегося со своим последним приступом токсичной маскулинности в рыжем парике Д. Трампа, — является отсутствие на мировой арене примера внятной маскулинности как таковой. Кроме (сюрприз) русского президента, который, предупреждает Le Monde, еще и "подкачивает" и переводит на ЗОЖ свою нацию.Что этой "угрозе малопьющей здоровой России" может противопоставить передовой мир?Передовой мир — старается как может. Он, например, осуждает английских болельщиков, которым не нравится, что великолепные английские футболисты вынуждены преклонять колена на поле, извиняясь перед меньшинствами.Еще передовой мир приветствует отважных спортсменов, объявляющих о своей гомосексуальности, и празднует их "смелость" (хотя какая, к черту, смелость в 2021 году в том, чтобы сделать заявление, которое гарантированно вызовет у всех СМИ, активистов и работодателей восторг и одобрение?).Передовой мир одобряет только мужественность, стоящую на одном колене в знак осознания своей расовой вины и машущей прайд-флагом в знак своего отречения от гендерного консерватизма.Разумеется, у Запада еще огромный запас прочности — токсичные маскулинные и угнетенные женственные предки наработали, навоевали и настроили там очень много (включая империи токсично-маскулинного американского футбола и не менее сексистского Голливуда).Но передовая идеология, похоже, довольно бойко взялась разносить эти конструкции как морально устаревшие.В такой ситуации статус российского президента, и без того культовый у довольно широких масс удушаемых "белых мужчин-гетеросексуалов", грозит только укрепляться.

https://ria.ru/20210622/lgbt-1738000025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/olimpiada-1737971667.html

https://ria.ru/20210311/gto-1600439119.html

https://ria.ru/20210602/khokkey-1735299027.html

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

джордж флойд, россия, билли айлиш, гто, netflix, воссоздание комплекса гто, голливуд, япония, авторы