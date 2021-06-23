Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса
13:06 23.06.2021 (обновлено: 14:49 23.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Стоп-кадр видео
Песков заявил, что производитель "Спутника V" исправил все недочеты после замечаний ВОЗ
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль", — сказал он журналистам.
Как указали в Минпромторге, итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять нарекания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок, сказали агентству.
На пути к потребителю российские вакцины проходят многоуровневую проверку безопасности. Контроль осуществляет не только производитель, но и предприятие-разработчик и лаборатории Росздравнадзора. На каждой из этих стадий возможно изъятие партии, если обнаружены какие-то нарушения или недочеты. Это распространенная мировая практика, позволяющая поставлять только качественные препараты.
Сложные технологические процессы периодически сопровождаются сбоями. Так, в декабре 2020 года американская компания Moderna была вынуждена уничтожить около 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией. В марте этого года из-за дефектов упаковки власти Гонконга забраковали партию препаратов американо-немецкой Pfizer/BioNTech. В апреле Johnson & Johnson отозвала 15 миллионов доз, что также было связано с производственной ошибкой у субподрядчика