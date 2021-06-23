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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/peskov-1738224765.html
Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса
Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса
Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:06
2021-06-23T14:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
воз
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" по итогам инспекций, проведенных в России. В основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.Как указали в Минпромторге, итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять нарекания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок, сказали агентству.На пути к потребителю российские вакцины проходят многоуровневую проверку безопасности. Контроль осуществляет не только производитель, но и предприятие-разработчик и лаборатории Росздравнадзора. На каждой из этих стадий возможно изъятие партии, если обнаружены какие-то нарушения или недочеты. Это распространенная мировая практика, позволяющая поставлять только качественные препараты. Сложные технологические процессы периодически сопровождаются сбоями. Так, в декабре 2020 года американская компания Moderna была вынуждена уничтожить около 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией. В марте этого года из-за дефектов упаковки власти Гонконга забраковали партию препаратов американо-немецкой Pfizer/BioNTech. В апреле Johnson &amp; Johnson отозвала 15 миллионов доз, что также было связано с производственной ошибкой у субподрядчика
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коронавирус в россии, воз, дмитрий песков, россия, общество
Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса
13:06 23.06.2021 (обновлено: 14:49 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех" / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Стоп-кадр видео
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Ростех"
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Песков заявил, что производитель "Спутника V" исправил все недочеты после замечаний ВОЗ

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Контроль соответствующими контрольными ведомствами, естественно, осуществляется. Разумеется, самый жесткий контроль", — сказал он журналистам.

Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" по итогам инспекций, проведенных в России. В основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.
Как указали в Минпромторге, итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять нарекания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок, сказали агентству.
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На пути к потребителю российские вакцины проходят многоуровневую проверку безопасности. Контроль осуществляет не только производитель, но и предприятие-разработчик и лаборатории Росздравнадзора. На каждой из этих стадий возможно изъятие партии, если обнаружены какие-то нарушения или недочеты. Это распространенная мировая практика, позволяющая поставлять только качественные препараты.
Сложные технологические процессы периодически сопровождаются сбоями. Так, в декабре 2020 года американская компания Moderna была вынуждена уничтожить около 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией. В марте этого года из-за дефектов упаковки власти Гонконга забраковали партию препаратов американо-немецкой Pfizer/BioNTech. В апреле Johnson & Johnson отозвала 15 миллионов доз, что также было связано с производственной ошибкой у субподрядчика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВОЗДмитрий ПесковРоссияОбщество
 
 
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