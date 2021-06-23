https://ria.ru/20210623/peskov-1738224765.html

Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса

Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Песков рассказал о контроле над производством вакцин от коронавируса

Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:06

2021-06-23T13:06

2021-06-23T14:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

воз

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Замечания ВОЗ по производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" приняли во внимание, а все недочеты уже исправили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" по итогам инспекций, проведенных в России. В основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.Как указали в Минпромторге, итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять нарекания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок, сказали агентству.На пути к потребителю российские вакцины проходят многоуровневую проверку безопасности. Контроль осуществляет не только производитель, но и предприятие-разработчик и лаборатории Росздравнадзора. На каждой из этих стадий возможно изъятие партии, если обнаружены какие-то нарушения или недочеты. Это распространенная мировая практика, позволяющая поставлять только качественные препараты. Сложные технологические процессы периодически сопровождаются сбоями. Так, в декабре 2020 года американская компания Moderna была вынуждена уничтожить около 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией. В марте этого года из-за дефектов упаковки власти Гонконга забраковали партию препаратов американо-немецкой Pfizer/BioNTech. В апреле Johnson & Johnson отозвала 15 миллионов доз, что также было связано с производственной ошибкой у субподрядчика

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

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коронавирус в россии, воз, дмитрий песков, россия, общество