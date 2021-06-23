https://ria.ru/20210623/peskov-1738224076.html

Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V"

Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V" - РИА Новости, 23.06.2021

Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:04

2021-06-23T13:04

2021-06-23T13:25

россия

воз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий песков

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

фармстандарт

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" были приняты во внимание, все недочеты уже исправленыРанее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в среду.В Минпромторге РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять замечания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок."Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы, и насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, все исправлено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о претензиях ВОЗ.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738216182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sputnik-1735586727.html

россия

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россия, воз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, вакцина "спутник v", фармстандарт, общество