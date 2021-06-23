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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/peskov-1738224076.html
Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V"
Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V" - РИА Новости, 23.06.2021
Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:04
2021-06-23T13:25
россия
воз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий песков
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
фармстандарт
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" были приняты во внимание, все недочеты уже исправленыРанее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в среду.В Минпромторге РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять замечания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок."Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы, и насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, все исправлено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о претензиях ВОЗ.
https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738216182.html
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россия, воз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий песков, вакцина "спутник v", фармстандарт, общество
Песков прокомментировал нарекания ВОЗ по производству "Спутник V"
13:04 23.06.2021 (обновлено: 13:25 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Песков рассказал, что нарекания ВОЗ по производству "Спутник V" приняты во внимание

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень жестким контроль за производством вакцин от коронавируса в России, при этом нарекания ВОЗ к производству вакцины от коронавируса на российском предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА" были приняты во внимание, все недочеты уже исправлены
Ранее экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в среду.
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Завод устранит недочеты в производстве "Спутника V" по рекомендациям ВОЗ
В Минпромторге РИА Новости заявили, что итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины, "Фармстандарт-УфаВИТА" уже начало устранять замечания, а замглавы Минздрава Сергей Глаголев обратил внимание на многоступенчатую систему контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок.
"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы, и насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, все исправлено", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о претензиях ВОЗ.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:59В мире
Глава РФПИ назвал ожидаемый срок одобрения ВОЗ "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаРоссияВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий ПесковВакцина "Спутник V"ФармстандартОбщество
 
 
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