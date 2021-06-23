В Белоруссии заявили о причастности США к подготовке переворота
11:25 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
В Минобороны Белоруссии заявили о доказательствах причастности США к подготовке переворота
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Следствием получены неопровержимые доказательства причастности американских государственных структур к подготовке переворота в Белоруссии, заявил в среду министр обороны республики Виктор Хренин.
"В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности. Трансляция мероприятия ведется онлайн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
Как сообщали в КГБ Белоруссии, обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств. В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии предусматривает до 12 лет лишения свободы.