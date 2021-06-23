https://ria.ru/20210623/patrushev-1738176978.html
Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности - РИА Новости, 23.06.2021
Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Душанбе с секретарями СБ стран ШОС и с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:26
2021-06-23T08:26
2021-06-23T08:26
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здоровье - общество
шос
эмомали рахмон
душанбе
таджикистан
николай патрушев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Душанбе с секретарями СБ стран ШОС и с президентом республики Таджикистан Эмомали Рахмоном вопросы региональной безопасности на пространстве ШОС, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."В Душанбе президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и секретарей совбезов других государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждены вопросы региональной безопасности на пространстве ШОС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210531/strategiya-1734977111.html
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россия, здоровье - общество, шос, эмомали рахмон, душанбе, таджикистан, николай патрушев
Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном вопросы региональной безопасности