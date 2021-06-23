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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210623/partnerstvo-1738275037.html
Губернатор Рязанской области рассказал о партнерстве с Казахстаном
Губернатор Рязанской области рассказал о партнерстве с Казахстаном - РИА Новости, 23.06.2021
Губернатор Рязанской области рассказал о партнерстве с Казахстаном
Сотрудничество Рязанской области с Казахстаном позволит рязанским производителям увеличить объемы выпускаемой продукции, заявил в четверг губернатор Николай... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:47
2021-06-23T16:47
рязанская область
николай любимов
евразийский экономический союз
рязанская область
казахстан
экономика
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РЯЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудничество Рязанской области с Казахстаном позволит рязанским производителям увеличить объемы выпускаемой продукции, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Казахстан.Глава региона принял участие в открытии VII Алматинского бизнес-форума и пленарном заседании "Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров". Выступая на пленарном заседании, Николай Любимов отметил, что Рязанская область намерена вести дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов с казахстанской стороной, искать новые направления и повышать эффективность уже устоявшихся форматов сотрудничества."Для того, чтобы партнерство было эффективным, главное – знать реальную ситуацию у своих коллег. Какие потребности и в чем они испытывают, что у них в планах, чем буквально они дышат. В этом смысле прямое доверительное общение крайне важно и нужно. Именно за этим наша региональная делегация приехала в Казахстан", - сказал Любимов.Глава региона рассказал о преимуществах Рязанской области, мерах поддержки инвестиционной деятельности, развития экспорта, точечной работе с предприятиями ведущих отраслей, программе внешнеэкономического взаимодействия, а также опыте повышения эффективности экономических процессов и кластерных объединениях. Губернатор отметил, что регион готов делиться информацией о перспективных проектах рязанских товаропроизводителей, в том числе об электронной площадке "Поток62", созданной специально для поиска надежных партнеров внутри региона.Комментируя итоги работы по итогам работы бизнес-миссии Рязанской области в Казахстане, Любимов отметил, что все запланированное в рамках программы бизнес-миссии удалось осуществить."Много из того, на что рассчитывали, удалось реализовать и даже больше, чем было намечено. Рязанская делегация стала одним из самых активных участников VII Алматинского бизнес-форума и промышленной выставки "EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021". Нам удалось представить Рязанскую область на разных площадках, рассказать о преимуществах региона, показать, что мы умеем, как работаем с другими странами, как поддерживаем инвесторов", - сказал Любимов.По его словам, основной целью бизнес-миссии было расширение международного сотрудничества рязанских предприятий и предпринимателей, оказание им содействия в установлении взаимовыгодных контактов с партнерами из Казахстана."Мы договорились о совместной поддержке предприятий в установлении новых экономических связей и организации поставок своих товаров. Это позволит рязанским производителям существенно нарастить объемы выпускаемой продукции", – сказал Николай Любимов.
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николай любимов, евразийский экономический союз, рязанская область, казахстан, экономика
Губернатор Рязанской области рассказал о партнерстве с Казахстаном
16:47 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Глава Рязанской области заявил, что партнерство с Казахстаном увеличит объемы продукции

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Сотрудничество Рязанской области с Казахстаном позволит рязанским производителям увеличить объемы выпускаемой продукции, заявил в четверг губернатор Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Казахстан.
Глава региона принял участие в открытии VII Алматинского бизнес-форума и пленарном заседании "Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров". Выступая на пленарном заседании, Николай Любимов отметил, что Рязанская область намерена вести дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов с казахстанской стороной, искать новые направления и повышать эффективность уже устоявшихся форматов сотрудничества.
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"Для того, чтобы партнерство было эффективным, главное – знать реальную ситуацию у своих коллег. Какие потребности и в чем они испытывают, что у них в планах, чем буквально они дышат. В этом смысле прямое доверительное общение крайне важно и нужно. Именно за этим наша региональная делегация приехала в Казахстан", - сказал Любимов.
Глава региона рассказал о преимуществах Рязанской области, мерах поддержки инвестиционной деятельности, развития экспорта, точечной работе с предприятиями ведущих отраслей, программе внешнеэкономического взаимодействия, а также опыте повышения эффективности экономических процессов и кластерных объединениях. Губернатор отметил, что регион готов делиться информацией о перспективных проектах рязанских товаропроизводителей, в том числе об электронной площадке "Поток62", созданной специально для поиска надежных партнеров внутри региона.
Комментируя итоги работы по итогам работы бизнес-миссии Рязанской области в Казахстане, Любимов отметил, что все запланированное в рамках программы бизнес-миссии удалось осуществить.
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"Много из того, на что рассчитывали, удалось реализовать и даже больше, чем было намечено. Рязанская делегация стала одним из самых активных участников VII Алматинского бизнес-форума и промышленной выставки "EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021". Нам удалось представить Рязанскую область на разных площадках, рассказать о преимуществах региона, показать, что мы умеем, как работаем с другими странами, как поддерживаем инвесторов", - сказал Любимов.
По его словам, основной целью бизнес-миссии было расширение международного сотрудничества рязанских предприятий и предпринимателей, оказание им содействия в установлении взаимовыгодных контактов с партнерами из Казахстана.
"Мы договорились о совместной поддержке предприятий в установлении новых экономических связей и организации поставок своих товаров. Это позволит рязанским производителям существенно нарастить объемы выпускаемой продукции", – сказал Николай Любимов.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовЕвразийский экономический союзРязанская областьКазахстанЭкономика
 
 
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