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https://ria.ru/20210623/panama-1738334974.html
В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:17
2021-06-23T22:17
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
панама
агентство печати "новости"
совинформбюро
ссср
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь Единого профсоюза работников строительной отрасли, крупнейшего в стране."Мы хотим поздравить информационное агентство, основанное 80 лет назад в Советском Союзе. Это информационное агентство было создано для идейного противостояния между капиталистическим миром и Советским Союзом. За эти 80 лет агентство получило новые форматы развития, в числе которых международное информационное агентство Sputnik", - сказал Мендес."Из Панамы мы поздравляем агентство с проделанной работой для разрушения гегемонии единого мышления, которую хотят установить мировые капиталистические и империалистические силы. Люди имеют право на достоверную информацию, у нас есть право не быть манипулируемыми, мы имеем право стремиться к лучшему миру. И этому способствует Sputnik как нынешнее российское информационное агентство, восходящее к Совинформбюро, которое было основано 80 лет назад. Поздравляем!" - добавил Мендес.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
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Новости
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", панама, агентство печати "новости", совинформбюро, ссср
В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
22:17 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Панамский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь Единого профсоюза работников строительной отрасли, крупнейшего в стране.
"Мы хотим поздравить информационное агентство, основанное 80 лет назад в Советском Союзе. Это информационное агентство было создано для идейного противостояния между капиталистическим миром и Советским Союзом. За эти 80 лет агентство получило новые форматы развития, в числе которых международное информационное агентство Sputnik", - сказал Мендес.
"Из Панамы мы поздравляем агентство с проделанной работой для разрушения гегемонии единого мышления, которую хотят установить мировые капиталистические и империалистические силы. Люди имеют право на достоверную информацию, у нас есть право не быть манипулируемыми, мы имеем право стремиться к лучшему миру. И этому способствует Sputnik как нынешнее российское информационное агентство, восходящее к Совинформбюро, которое было основано 80 лет назад. Поздравляем!" - добавил Мендес.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 18:48
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"ПанамаАгентство печати "Новости"СовинформбюроСССР
 
 
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