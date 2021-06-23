В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Панамский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь Единого профсоюза работников строительной отрасли, крупнейшего в стране.
"Мы хотим поздравить информационное агентство, основанное 80 лет назад в Советском Союзе. Это информационное агентство было создано для идейного противостояния между капиталистическим миром и Советским Союзом. За эти 80 лет агентство получило новые форматы развития, в числе которых международное информационное агентство Sputnik", - сказал Мендес.
"Из Панамы мы поздравляем агентство с проделанной работой для разрушения гегемонии единого мышления, которую хотят установить мировые капиталистические и империалистические силы. Люди имеют право на достоверную информацию, у нас есть право не быть манипулируемыми, мы имеем право стремиться к лучшему миру. И этому способствует Sputnik как нынешнее российское информационное агентство, восходящее к Совинформбюро, которое было основано 80 лет назад. Поздравляем!" - добавил Мендес.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
Вчера, 18:48МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием