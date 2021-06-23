https://ria.ru/20210623/panama-1738334974.html

В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

В Панаме поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:17

2021-06-23T22:17

2021-06-23T22:17

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

панама

агентство печати "новости"

совинформбюро

ссср

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" помогает людям иметь право на достоверную информацию, считает Сауль Мендес - бывший кандидат в президенты Панамы и генеральный секретарь Единого профсоюза работников строительной отрасли, крупнейшего в стране."Мы хотим поздравить информационное агентство, основанное 80 лет назад в Советском Союзе. Это информационное агентство было создано для идейного противостояния между капиталистическим миром и Советским Союзом. За эти 80 лет агентство получило новые форматы развития, в числе которых международное информационное агентство Sputnik", - сказал Мендес."Из Панамы мы поздравляем агентство с проделанной работой для разрушения гегемонии единого мышления, которую хотят установить мировые капиталистические и империалистические силы. Люди имеют право на достоверную информацию, у нас есть право не быть манипулируемыми, мы имеем право стремиться к лучшему миру. И этому способствует Sputnik как нынешнее российское информационное агентство, восходящее к Совинформбюро, которое было основано 80 лет назад. Поздравляем!" - добавил Мендес.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html

панама

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", панама, агентство печати "новости", совинформбюро, ссср