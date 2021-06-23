https://ria.ru/20210623/otnosheniya-1738170241.html

Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям

Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям - РИА Новости, 23.06.2021

Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям

Каждый второй россиянин готов к новым отношениям уже через два месяца после развода, при этом большинство разведенных в качестве места знакомства предпочитает... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T04:16

2021-06-23T04:16

2021-06-23T04:16

россия

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каждый второй россиянин готов к новым отношениям уже через два месяца после развода, при этом большинство разведенных в качестве места знакомства предпочитает специализированные сайты, говорится в исследовании сервиса OneStepDating, которое есть в распоряжении РИА Новости.Однако, по данным компании, на данный момент конвертация знакомств во встречи не превышает 3%, поскольку люди теряют мотивацию и перестают приходить. Это влияет и на результаты отрасли: если в 2019 и 2020 годах отрасль выросла в среднем на 6%, то в текущем году темпы роста рынка пока достигают лишь 4%. Для дальнейшего развития рынку требуется глобальная трансформация, внедрение новых моделей процесса знакомств, уверены эксперты.В то же время на данный момент каждый третий совершеннолетний "свободный" россиянин имеет регистрацию в приложениях знакомств. В перспективе пяти лет уже более половины россиян будет иметь аккаунт в подобных сервисах, прогнозируют специалисты.Компания проводила опрос в мае по репрезентативной выборке среди 1000 россиян старше 18 лет в городах с населением свыше одного миллиона человек.

https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html

https://realty.ria.ru/20210528/razvod-1734458426.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество