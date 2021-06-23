https://ria.ru/20210623/otnosheniya-1738170241.html
Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям
Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям - РИА Новости, 23.06.2021
Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям
Каждый второй россиянин готов к новым отношениям уже через два месяца после развода, при этом большинство разведенных в качестве места знакомства предпочитает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T04:16
2021-06-23T04:16
2021-06-23T04:16
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Каждый второй россиянин готов к новым отношениям уже через два месяца после развода, при этом большинство разведенных в качестве места знакомства предпочитает специализированные сайты, говорится в исследовании сервиса OneStepDating, которое есть в распоряжении РИА Новости.Однако, по данным компании, на данный момент конвертация знакомств во встречи не превышает 3%, поскольку люди теряют мотивацию и перестают приходить. Это влияет и на результаты отрасли: если в 2019 и 2020 годах отрасль выросла в среднем на 6%, то в текущем году темпы роста рынка пока достигают лишь 4%. Для дальнейшего развития рынку требуется глобальная трансформация, внедрение новых моделей процесса знакомств, уверены эксперты.В то же время на данный момент каждый третий совершеннолетний "свободный" россиянин имеет регистрацию в приложениях знакомств. В перспективе пяти лет уже более половины россиян будет иметь аккаунт в подобных сервисах, прогнозируют специалисты.Компания проводила опрос в мае по репрезентативной выборке среди 1000 россиян старше 18 лет в городах с населением свыше одного миллиона человек.
https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html
https://realty.ria.ru/20210528/razvod-1734458426.html
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РИА Новости
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россия, общество
Исследование показало готовность разведенных россиян к новым отношениям
Исследование: половина россиян готовы к новым отношениям уже через два месяца после развода
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Каждый второй россиянин
готов к новым отношениям уже через два месяца после развода, при этом большинство разведенных в качестве места знакомства предпочитает специализированные сайты, говорится в исследовании сервиса OneStepDating, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно опросу, каждый второй разведённый уже через два месяца после развода рассматривает возможность войти в новые отношения. Более 60% из них в качестве места знакомства называют сайта знакомств. При этом для 85% в приоритете стоит переход онлайн знакомства в личную встречу", - сказано в исследовании.
Однако, по данным компании, на данный момент конвертация знакомств во встречи не превышает 3%, поскольку люди теряют мотивацию и перестают приходить. Это влияет и на результаты отрасли: если в 2019 и 2020 годах отрасль выросла в среднем на 6%, то в текущем году темпы роста рынка пока достигают лишь 4%. Для дальнейшего развития рынку требуется глобальная трансформация, внедрение новых моделей процесса знакомств, уверены эксперты.
В то же время на данный момент каждый третий совершеннолетний "свободный" россиянин имеет регистрацию в приложениях знакомств. В перспективе пяти лет уже более половины россиян будет иметь аккаунт в подобных сервисах, прогнозируют специалисты.
"Для сохранения спроса участникам рынка необходимо работать над повышением доли знакомств, которые закончились бы встречей и реальным общением. О перспективах развития рынка дейтинга говорит и тот факт, что после окончания режима самоизоляции в июне прошлого года резко выросло количество разводов, таким образом, аудитория рынка увеличилась - люди заинтересованы в новых знакомствах. Однако в силу того, что семейная жизнь существенно ограничила круг общения, мест для знакомства не так много", - прокомментировал гендиректор сервиса Сергей Пехерт.
Компания проводила опрос в мае по репрезентативной выборке среди 1000 россиян старше 18 лет в городах с населением свыше одного миллиона человек.