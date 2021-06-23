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Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия
Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:05
2021-06-23T15:05
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года и вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.Исключение будет сделано для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов РФ.Также закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.Уточняется, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера или экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.Вводится временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики.Предусматривается, что лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.Закон также вносит изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество
Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия
15:05 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года и вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.
Исключение будет сделано для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях. Восемнадцатилетний порог для получения охотничьего оружия останется и для коренных малочисленных народов РФ.
Также закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.
Уточняется, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера или экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Также лицензия на оружие не будет выдаваться тем, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:57
Росгвардия разработает систему контроля за оборотом оружия
Вводится временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики.
Предусматривается, что лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются в случае, если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.
Закон также вносит изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Закон поступает на подпись президенту.
Продавец в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 02:29
В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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