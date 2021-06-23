https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738189881.html

В Генштабе заявили о праве России на применение ядерного оружия

В Генштабе заявили о праве России на применение ядерного оружия - РИА Новости, 23.06.2021

В Генштабе заявили о праве России на применение ядерного оружия

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:18

2021-06-23T10:18

2021-06-23T12:29

московская конференция по международной безопасности

валерий герасимов

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.Выступая на Московской конференции по безопасности, Герасимов подчеркнул, что ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер."Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - отметил он."В этих условиях для Российской Федерации элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях", - добавил Герасимов.Он также отметил, что официальные взгляды России в данной сфере были впервые публично объявлены в 2020 году в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Этот документ, как и Военная доктрина, не закрепляет ни за одним из государств мира статус военного противника России, добавил Герасимов.

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html

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московская конференция по международной безопасности, валерий герасимов, россия, вооруженные силы рф, безопасность