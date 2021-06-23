https://ria.ru/20210623/orden-1738137206.html

Иезуит рассказал о деятельности ордена в России

Иезуит рассказал о деятельности ордена в России - РИА Новости, 23.06.2021

Иезуит рассказал о деятельности ордена в России

Иезуиты в России занимаются просветительской и культурной деятельностью, рассказал в интервью РИА Новости директор Института святого Фомы в Москве... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:40

2021-06-23T07:40

2021-06-23T07:40

религия и мировоззрение

россия

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МОСКВА 23 июн - РИА Новости, Никита Бизин. Иезуиты в России занимаются просветительской и культурной деятельностью, рассказал в интервью РИА Новости директор Института святого Фомы в Москве священник-иезуит Штефан Липке"Например, в Томской области у нас есть гимназия. Помимо этого, мы ведем в основном пастырскую работу. В Новосибирске мы устраиваем концерты духовной музыки, а также занимаемся исследованиями по истории Церкви. В Москве у нас действует Институт святого Фомы, где тоже ведется исследовательская и просветительская работа. Лично я, например, занимаюсь литературоведением – много лет, сначала в Томске, теперь в Москве, активно изучаю творчество Достоевского", - сказал отец Штефан.Священник отметил, что иезуитов в России мало, поэтому и сфер деятельности не так уж и много. Он также отметил, что в стране интересуются орденом, особенно в Москве и Петербурге. А возник он, пояснил Липке, еще в 80-е годы со стороны православных священников. Новая волна внимания к иезуитам, по его словам, наблюдалась в 2013 году, когда папский престол занял кардинал Бергольо (Франциск I) – член ордена иезуитов. Отвечая на вопрос о ситуациях, когда принадлежность к ордену играла против него, Липке ответил, что такого "в принципе не было". "Кроме одного случая, шуточного. Кто-то, представляя меня, сказал, что я иезуит. И собеседник испугался! Но потом мы вежливо с ним поговорили и все было в порядке. Однако человек все равно побледнел, когда услышал это", - сказал отец Штефан.

https://ria.ru/20210517/iezuit-1732646701.html

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