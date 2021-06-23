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Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян - РИА Новости, 23.06.2021
Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обрушился с критикой на актера Егора Бероева, который провел параллель между... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:41
2021-06-23T16:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
егор бероев
воз
геннадий онищенко
общество
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Онищенко резко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обрушился с критикой на актера Егора Бероева, который провел параллель между вакцинацией и холокостом. Накануне артист выступил на вручении премии "ТЭФИ — Летопись Победы" с желтой звездой Давида на пиджаке. Он заявил, что не привился от коронавируса и возмутился ограничительными мерами в отношении невакцинированных россиян, сравнив их с дискриминацией евреев.В интервью онлайн-изданию "Лента.ру" Онищенко указал Бероеву на то, что представители нации, которую он упомянул, не разделяют его позицию и призвал "более аккуратно обходиться с этими звездами", имея в виду нашитую на пиджак артиста шестиконечную звезду, какие нацисты заставляли носить евреев. "Там была совсем другая ситуация, он это прекрасно понимает. Он может не прививаться и не ходить никуда. Мы его должны убедить это сделать, но никто его не будет заставлять", — подчеркнул парламентарий. Он назвал поступок Бероева кощунством и явным перебором."Я бы на его месте извинился перед этими людьми и всей нацией за то, что он так вольно трактует совершенно другую ситуацию. Вот эта его психопатическая выходка с оскорблением нации, которая настрадалась и без него, я считаю, абсолютно некорректна", — заявил бывший главный санитарный врач России. По мнению Онищенко, таким шагом артист решил заработать дешевый авторитет, но ему не хватает мудрости. "Принципиальная ошибка этого нервного юноши состоит в том, что тезис "мое тело — мое дело" здесь не подходит", — заявил депутат. Он пояснил, что тело актера может стать источником болезни, и от него могут заразиться другие люди. Онищенко добавил, что общество должно переубеждать противников вакцинации. В последние недели в России отмечается существенный рост числа новых случаев коронавируса. Накануне зафиксировали 17594 новых заражений. Больше всего инфицированных обнаружено в Москве — 6534. Власти отреагировали на рост ужесточением антиковидных мер, в частности, в общепит будут пускать только по QR-коду, который присваивают вакцинированным или переболевшим, а также по ПЦР-тесту.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.С начала пандемии заразились почти 5,37 миллиона человек, более 4,9 миллиона пациентов выздоровели, более 130 больных умерли.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 178,5 миллиона человек, умерли более 3,87 миллиона пациентов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, егор бероев , воз, геннадий онищенко, общество
Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Онищенко резко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обрушился с критикой на актера Егора Бероева, который провел параллель между вакцинацией и холокостом.
Накануне артист выступил на вручении премии "ТЭФИ — Летопись Победы" с желтой звездой Давида на пиджаке. Он заявил, что не привился от коронавируса и возмутился ограничительными мерами в отношении невакцинированных россиян, сравнив их с дискриминацией евреев.
В интервью онлайн-изданию "Лента.ру" Онищенко указал Бероеву на то, что представители нации, которую он упомянул, не разделяют его позицию и призвал "более аккуратно обходиться с этими звездами", имея в виду нашитую на пиджак артиста шестиконечную звезду, какие нацисты заставляли носить евреев.
"Там была совсем другая ситуация, он это прекрасно понимает. Он может не прививаться и не ходить никуда. Мы его должны убедить это сделать, но никто его не будет заставлять", — подчеркнул парламентарий.
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Он назвал поступок Бероева кощунством и явным перебором.
"Я бы на его месте извинился перед этими людьми и всей нацией за то, что он так вольно трактует совершенно другую ситуацию. Вот эта его психопатическая выходка с оскорблением нации, которая настрадалась и без него, я считаю, абсолютно некорректна", — заявил бывший главный санитарный врач России.
По мнению Онищенко, таким шагом артист решил заработать дешевый авторитет, но ему не хватает мудрости.
"Принципиальная ошибка этого нервного юноши состоит в том, что тезис "мое тело — мое дело" здесь не подходит", — заявил депутат.
Он пояснил, что тело актера может стать источником болезни, и от него могут заразиться другие люди. Онищенко добавил, что общество должно переубеждать противников вакцинации.
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В последние недели в России отмечается существенный рост числа новых случаев коронавируса. Накануне зафиксировали 17594 новых заражений. Больше всего инфицированных обнаружено в Москве — 6534.
Власти отреагировали на рост ужесточением антиковидных мер, в частности, в общепит будут пускать только по QR-коду, который присваивают вакцинированным или переболевшим, а также по ПЦР-тесту.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость растет в подавляющем большинстве российских регионов.
С начала пандемии заразились почти 5,37 миллиона человек, более 4,9 миллиона пациентов выздоровели, более 130 больных умерли.
По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли свыше 178,5 миллиона человек, умерли более 3,87 миллиона пациентов.
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