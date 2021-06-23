https://ria.ru/20210623/olsen-1738300284.html

Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов"

Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов" - РИА Новости, 23.06.2021

Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов"

Элизабет Олсен вспомнила об ужасном кастинге в сериал "Игра престолов". О нем она рассказала в интервью для The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:26

2021-06-23T21:26

2021-06-23T21:26

новости культуры

шоубиз

кино и сериалы

знаменитости

звезды

игра престолов (сериал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738295346_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_8dbc13c76818eba0a6e6ca89025a65ce.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Элизабет Олсен вспомнила об ужасном кастинге в сериал "Игра престолов". О нем она рассказала в интервью для The Hollywood Reporter. Актриса претендовала на роль Матери Драконов. На пробах она прочла одну из самых важных речей Кхалиси. "Это было ужасно. Мне не перезвонили", — говорит Олсен. В сериале "ВандаВижн" и блокбастерах Marvel Олсен сыграла Алую Ведьму. Премьера проекта состоялась на платформе Disney+ 15 января.Ранее актриса проболталась о некоторых суперспособностях своей героини.

https://ria.ru/20210601/bean-1734941734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)