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Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов"
Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов" - РИА Новости, 23.06.2021
Звезда шоу "ВандаВижн" вспомнила об ужасном кастинге в "Игру престолов"
Элизабет Олсен вспомнила об ужасном кастинге в сериал "Игра престолов". О нем она рассказала в интервью для The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:26
2021-06-23T21:26
2021-06-23T21:26
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Элизабет Олсен вспомнила об ужасном кастинге в сериал "Игра престолов". О нем она рассказала в интервью для The Hollywood Reporter. Актриса претендовала на роль Матери Драконов. На пробах она прочла одну из самых важных речей Кхалиси. "Это было ужасно. Мне не перезвонили", — говорит Олсен. В сериале "ВандаВижн" и блокбастерах Marvel Олсен сыграла Алую Ведьму. Премьера проекта состоялась на платформе Disney+ 15 января.Ранее актриса проболталась о некоторых суперспособностях своей героини.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)