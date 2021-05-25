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Культура
https://ria.ru/20210525/olsen-1733686021.html
Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы
Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы - РИА Новости, 25.05.2021
Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы
Актриса Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Алой Ведьмы (Ванда) в блокбастерах Marvel и сериале "ВандаВижн", в интервью подкасту Awards Chatter раскрыла... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:43
2021-05-25T03:43
бенедикт камбербэтч
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новости культуры
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Актриса Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Алой Ведьмы (Ванда) в блокбастерах Marvel и сериале "ВандаВижн", в интервью подкасту Awards Chatter раскрыла еще несколько сверхспособностей своей героини.В комиксах и фильмах Marvel Алая Ведьма создает хаос с помощью мощных энергетических зарядов, уничтожает предметы и даже искажает реальность. Актриса не стала вдаваться в подробности, и после своего ответа сразу замолчала, возможно, поняв, что раскрыла слишком много. Тем более, что подобных суперсил у нее не было в "Мстителях" и сериале "ВандаВижн".По информации ScreenRant, скорее всего, Алая Ведьма продемонстрирует новые способности в предстоящем блокбастере Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Элизабет Олсен утвердили на роль в этом фильме в 2019 году. — Прим. ред.). Ожидается, что колдун Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) каким-то образом будет иметь отношение к Ванде. Однако пока неизвестно, как это реализуют создатели картины, поскольку ранее между этими персонажами не было четкой сюжетной линии.
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бенедикт камбербэтч, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы

03:43 25.05.2021
 
© Marvel Studios Inc., 2018Элизабет Олсен в фильме "Мстители: Война бесконечности"
Элизабет Олсен в фильме Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios Inc., 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Актриса Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Алой Ведьмы (Ванда) в блокбастерах Marvel и сериале "ВандаВижн", в интервью подкасту Awards Chatter раскрыла еще несколько сверхспособностей своей героини.
В комиксах и фильмах Marvel Алая Ведьма создает хаос с помощью мощных энергетических зарядов, уничтожает предметы и даже искажает реальность.

"У нее есть еще несколько любопытных способностей. Одна из них —телекинез, а также она умеет путешествовать между вселенными", — рассказала Олсен.

Актриса не стала вдаваться в подробности, и после своего ответа сразу замолчала, возможно, поняв, что раскрыла слишком много. Тем более, что подобных суперсил у нее не было в "Мстителях" и сериале "ВандаВижн".
По информации ScreenRant, скорее всего, Алая Ведьма продемонстрирует новые способности в предстоящем блокбастере Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Элизабет Олсен утвердили на роль в этом фильме в 2019 году. — Прим. ред.).
Ожидается, что колдун Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) каким-то образом будет иметь отношение к Ванде. Однако пока неизвестно, как это реализуют создатели картины, поскольку ранее между этими персонажами не было четкой сюжетной линии.
Кадр из фильма Доктор Стрэндж
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