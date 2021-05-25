https://ria.ru/20210525/olsen-1733686021.html

Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы

Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы - РИА Новости, 25.05.2021

Элизабет Олсен проболталась о некоторых суперспособностях Алой Ведьмы

Актриса Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Алой Ведьмы (Ванда) в блокбастерах Marvel и сериале "ВандаВижн", в интервью подкасту Awards Chatter раскрыла... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:43

2021-05-25T03:43

2021-05-25T03:43

бенедикт камбербэтч

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Актриса Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Алой Ведьмы (Ванда) в блокбастерах Marvel и сериале "ВандаВижн", в интервью подкасту Awards Chatter раскрыла еще несколько сверхспособностей своей героини.В комиксах и фильмах Marvel Алая Ведьма создает хаос с помощью мощных энергетических зарядов, уничтожает предметы и даже искажает реальность. Актриса не стала вдаваться в подробности, и после своего ответа сразу замолчала, возможно, поняв, что раскрыла слишком много. Тем более, что подобных суперсил у нее не было в "Мстителях" и сериале "ВандаВижн".По информации ScreenRant, скорее всего, Алая Ведьма продемонстрирует новые способности в предстоящем блокбастере Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Элизабет Олсен утвердили на роль в этом фильме в 2019 году. — Прим. ред.). Ожидается, что колдун Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) каким-то образом будет иметь отношение к Ванде. Однако пока неизвестно, как это реализуют создатели картины, поскольку ранее между этими персонажами не было четкой сюжетной линии.

https://ria.ru/20210318/kino-1601626311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бенедикт камбербэтч, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics