https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738296903.html

Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных

Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных - РИА Новости, 23.06.2021

Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных

Ограничения на участие в мероприятиях в Подмосковье с 28 июня не касаются прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, следует из постановления... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:08

2021-06-23T18:08

2021-06-23T18:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ограничения на участие в мероприятиях в Подмосковье с 28 июня не касаются прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева."Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается: 1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737890587.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)