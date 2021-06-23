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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738296903.html
Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных
Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных - РИА Новости, 23.06.2021
Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных
Ограничения на участие в мероприятиях в Подмосковье с 28 июня не касаются прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, следует из постановления... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:08
2021-06-23T18:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ограничения на участие в мероприятиях в Подмосковье с 28 июня не касаются прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева."Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается: 1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев", - говорится в документе.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья ограничат посещение мероприятий для невакцинированных
18:08 23.06.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области

Власти Подмосковья с 28 июня ограничивают посещение мероприятий для не привившихся от COVID-19

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ограничения на участие в мероприятиях в Подмосковье с 28 июня не касаются прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Установить, что граждане вправе использовать специальный QR-код, которым подтверждается: 1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев", - говорится в документе.
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 13:08Новости Подмосковья
Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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