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Ярославская область
https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738296527.html
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения - РИА Новости, 23.06.2021
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:08
2021-06-23T18:08
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
коронавирусы
анатолий гулин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает правительство региона."Сейчас в регионе мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с минздравом и Роспотребнадзором. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет", - цитирует пресс-служба слова Миронова на заседании областного правительства в среду.Отмечается, что губернатор поручил областному оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции проработать новые меры и рассмотреть возможность и принятия.Кроме того, глава региона призвал максимально усилить разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, масочного режима на предприятиях, в транспорте, а также по вакцинации населения.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 43 003 человека. За сутки выявлено 103 новых случая. Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1288 пациентов, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 806. Из них 163 пациента находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии."В связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы вынуждены почти ежедневно открывать новые койки под прием пациентов с COVID-19. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Вакцинация – это самый надежный способ защититься от инфекции, сохранить свою жизнь и здоровье", - подчеркнул на заседании зампредседателя правительства области Анатолий Гулин.Он отметил, что в регионе созданы все условия для вакцинации – развернуто 50 пунктов вакцинации, организованы и работают 41 мобильная медицинская бригада и 33 мобильных прививочных пункта.По словам Гулина, всего в регион поступило 165 966 доз вакцины. Первый этап вакцинации прошли 146 634 человека, завершили вакцинацию 122 943 человека.
https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коронавирусы, анатолий гулин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область, общество
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
18:08 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения из-за COVID-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает правительство региона.
"Сейчас в регионе мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с минздравом и Роспотребнадзором. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет", - цитирует пресс-служба слова Миронова на заседании областного правительства в среду.
Отмечается, что губернатор поручил областному оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции проработать новые меры и рассмотреть возможность и принятия.
Кроме того, глава региона призвал максимально усилить разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, масочного режима на предприятиях, в транспорте, а также по вакцинации населения.
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По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 43 003 человека. За сутки выявлено 103 новых случая. Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1288 пациентов, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 806. Из них 163 пациента находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы вынуждены почти ежедневно открывать новые койки под прием пациентов с COVID-19. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Вакцинация – это самый надежный способ защититься от инфекции, сохранить свою жизнь и здоровье", - подчеркнул на заседании зампредседателя правительства области Анатолий Гулин.
Он отметил, что в регионе созданы все условия для вакцинации – развернуто 50 пунктов вакцинации, организованы и работают 41 мобильная медицинская бригада и 33 мобильных прививочных пункта.
По словам Гулина, всего в регион поступило 165 966 доз вакцины. Первый этап вакцинации прошли 146 634 человека, завершили вакцинацию 122 943 человека.
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Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыАнатолий ГулинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ярославская областьОбщество
 
 
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