https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738296527.html
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения - РИА Новости, 23.06.2021
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:08
2021-06-23T18:08
2021-06-23T18:08
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
коронавирусы
анатолий гулин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:162:3106:1909_1920x0_80_0_0_4a766f231836028e8663b24085b636cd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает правительство региона."Сейчас в регионе мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с минздравом и Роспотребнадзором. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет", - цитирует пресс-служба слова Миронова на заседании областного правительства в среду.Отмечается, что губернатор поручил областному оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции проработать новые меры и рассмотреть возможность и принятия.Кроме того, глава региона призвал максимально усилить разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, масочного режима на предприятиях, в транспорте, а также по вакцинации населения.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 43 003 человека. За сутки выявлено 103 новых случая. Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1288 пациентов, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 806. Из них 163 пациента находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии."В связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы вынуждены почти ежедневно открывать новые койки под прием пациентов с COVID-19. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Вакцинация – это самый надежный способ защититься от инфекции, сохранить свою жизнь и здоровье", - подчеркнул на заседании зампредседателя правительства области Анатолий Гулин.Он отметил, что в регионе созданы все условия для вакцинации – развернуто 50 пунктов вакцинации, организованы и работают 41 мобильная медицинская бригада и 33 мобильных прививочных пункта.По словам Гулина, всего в регион поступило 165 966 доз вакцины. Первый этап вакцинации прошли 146 634 человека, завершили вакцинацию 122 943 человека.
https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html
https://ria.ru/20210617/yaroslavl-1737480871.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_03ec7547368ef49c21eb9af6bf1940ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коронавирусы, анатолий гулин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область, общество
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения
Ярославский губернатор поручил проработать новые ограничения из-за COVID-19
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
поручил областному оперативному штабу проработать дополнительные ограничительные меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает правительство региона.
"Сейчас в регионе мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с минздравом и Роспотребнадзором
. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет", - цитирует пресс-служба слова Миронова на заседании областного правительства в среду.
Отмечается, что губернатор поручил областному оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции проработать новые меры и рассмотреть возможность и принятия.
Кроме того, глава региона призвал максимально усилить разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности, масочного режима на предприятиях, в транспорте, а также по вакцинации населения.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 43 003 человека. За сутки выявлено 103 новых случая. Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки 1288 пациентов, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 806. Из них 163 пациента находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы вынуждены почти ежедневно открывать новые койки под прием пациентов с COVID-19. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Вакцинация – это самый надежный способ защититься от инфекции, сохранить свою жизнь и здоровье", - подчеркнул на заседании зампредседателя правительства области Анатолий Гулин
.
Он отметил, что в регионе созданы все условия для вакцинации – развернуто 50 пунктов вакцинации, организованы и работают 41 мобильная медицинская бригада и 33 мобильных прививочных пункта.
По словам Гулина, всего в регион поступило 165 966 доз вакцины. Первый этап вакцинации прошли 146 634 человека, завершили вакцинацию 122 943 человека.