В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:49 23.06.2021 (обновлено: 17:43 23.06.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом.
С 24 июня
- —отменяются спортивные и культурные мероприятия с участием более 50 человек в помещениях и 500 — на улице;
- —закрываются фуд-корты;
- —запрещается работа ресторанов, клубов и баров ночью;
- —в отели будут пускать только привитых или переболевших, а также с отрицательным ПЦР-тестом.
С 28 июня
- —в общепит пустят только обладателей QR-кода, который, как и в Москве, смогут получить привитые или переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест;
- —на спортивные и развлекательные мероприятия людей с кодом будут пускать без ограничений;
- —приостановят работу аттракционы, детские комнаты и зоопарки.
В свою очередь, с 15 июля власти запретят работать невакцинированным таксистам.
В торговых центрах внедрять на входе проверку QR-кодов пока не планируют.
Ограничения вводят до 20 июля, дальше администрация региона будет действовать в зависимости от ситуации с COVID-19.
За сутки в Московской области зафиксировали 2323 новых случая. Это рекорд за время пандемии.