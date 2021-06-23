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Распространение коронавируса
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В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:49
2021-06-23T17:43
андрей воробьев
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом.С 24 июняС 28 июняВ свою очередь, с 15 июля власти запретят работать невакцинированным таксистам.В торговых центрах внедрять на входе проверку QR-кодов пока не планируют.Ограничения вводят до 20 июля, дальше администрация региона будет действовать в зависимости от ситуации с COVID-19.За сутки в Московской области зафиксировали 2323 новых случая. Это рекорд за время пандемии.
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андрей воробьев, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:49 23.06.2021 (обновлено: 17:43 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом.
С 24 июня
  • отменяются спортивные и культурные мероприятия с участием более 50 человек в помещениях и 500 — на улице;
  • закрываются фуд-корты;
  • запрещается работа ресторанов, клубов и баров ночью;
  • в отели будут пускать только привитых или переболевших, а также с отрицательным ПЦР-тестом.
С 28 июня
  • в общепит пустят только обладателей QR-кода, который, как и в Москве, смогут получить привитые или переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест;
  • на спортивные и развлекательные мероприятия людей с кодом будут пускать без ограничений;
  • приостановят работу аттракционы, детские комнаты и зоопарки.
В свою очередь, с 15 июля власти запретят работать невакцинированным таксистам.
В торговых центрах внедрять на входе проверку QR-кодов пока не планируют.
Ограничения вводят до 20 июля, дальше администрация региона будет действовать в зависимости от ситуации с COVID-19.
За сутки в Московской области зафиксировали 2323 новых случая. Это рекорд за время пандемии.
 
Распространение коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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