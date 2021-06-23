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В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу

В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.06.2021

В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу

С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:49

2021-06-23T16:49

2021-06-23T17:43

андрей воробьев

распространение коронавируса

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. С завтрашнего дня в Подмосковье вступают в силу новые ограничения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом.С 24 июняС 28 июняВ свою очередь, с 15 июля власти запретят работать невакцинированным таксистам.В торговых центрах внедрять на входе проверку QR-кодов пока не планируют.Ограничения вводят до 20 июля, дальше администрация региона будет действовать в зависимости от ситуации с COVID-19.За сутки в Московской области зафиксировали 2323 новых случая. Это рекорд за время пандемии.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество