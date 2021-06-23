https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738225941.html

В Китае рассказали, как будут регулировать карантинные ограничения

В Китае рассказали, как будут регулировать карантинные ограничения - РИА Новости, 23.06.2021

В Китае рассказали, как будут регулировать карантинные ограничения

Китай намерен корректировать карантинные ограничения, в том числе и на въезд в страну, в соответствии с научным подходом и учетом изменений эпидемиологической... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:10

2021-06-23T13:10

2021-06-23T13:10

распространение коронавируса

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

мид кнр

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости. Китай намерен корректировать карантинные ограничения, в том числе и на въезд в страну, в соответствии с научным подходом и учетом изменений эпидемиологической ситуации в мире, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Китай намерен еще как минимум на год сохранить связанные с COVID-19 ограничения на границах, несмотря на то, что в стране уже ввели более миллиарда доз вакцин от коронавируса."Я не осведомлен об упомянутой вами ситуации", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сообщения СМИ.Вместе с тем он подчеркнул, что с момента вспышки COVID-19 Китай перенимал опыт многих стран и следовал международной практике, а также всегда корректировал меры контроля за въездом людей в страну в соответствии с научным подходом и с учетом изменений и развития эпидемиологической ситуации."Пандемия все еще распространяется, а вирус постоянно мутирует. Китай будет продолжать всесторонне планировать и определять различные меры профилактики и контроля, основываясь на развитии эпидемиологической ситуации и научном анализе", - указал он.В то же время, подчеркнул Чжао Лицзянь, китайская сторона готова активно выстраивать систему здорового, безопасного и упорядоченного передвижения между КНР и другими странами при условии обеспечения противоэпидемиологической безопасности.Источники Wall Street Journal сообщили, что ограничения останутся в силе на фоне обеспокоенности из-за новых штаммов коронавируса, а также в связи с планами, намеченными на следующий год, в частности, речь идет о проведении зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года, а также о грядущем съезде Коммунистической партии Китая (КПК).В настоящее время прибывающие в Китай лица обязаны проходить минимальный двухнедельный централизованный карантин, а в отдельных городах, в частности, в Пекине, карантин составляет 28 дней. При этом прибывающие в Китай иностранцы или граждане КНР, которые уже сделали себе прививку от COVID-19, по-прежнему обязаны проходить карантин.Ранее Китай упростил процедуру выдачи виз для привитых китайской вакциной от COVID-19 иностранных граждан для целого ряда стран, включая Россию, Белоруссию, Японию, США. На данном этапе документы на визу могут подать иностранные члены семей граждан Китая или же иностранных граждан, проживающих в Китае, если целью поездки в КНР является воссоединение семьи, посещение родственников, похороны или уход за тяжелобольными родственниками, а также те, кто едет в КНР для продолжения трудовой деятельности, возобновления производства в различных сферах и члены их семей, обладатели карты для деловых поездок АТЭС.При подаче заявления на визу иностранный гражданин должен предъявить сертификат о вакцинации, доказывающий, что он получил две дозы вакцины, при этом последняя прививка должна быть сделана как минимум за 14 дней до подачи документов.При этом для полета в Китай вакцинации недостаточно, необходимо сдать и предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19 и теста на антитела IgM. После въезда в Китай иностранцы должны соблюдать действующие в стране правила карантина и медицинского наблюдения.

https://ria.ru/20210621/vaktsina-1737883377.html

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html

https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, коронавирус covid-19, мид кнр, китай, в мире