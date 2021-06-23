https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738219945.html

На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID

На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID - РИА Новости, 23.06.2021

На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID

В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:52

2021-06-23T12:52

2021-06-23T12:52

вологодская область

коронавирус в россии

здоровье - общество

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех массовых мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.Он отметил, что в последние дни отмечается взрывной рост количества заболевших, поэтому решено приостановить работу кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ранее такой запрет был введен и на проведение мероприятий на открытых площадках. Все спортивные разрешат проводить только в отсутствии зрителей. Театральный фестиваль "Голоса истории", который должен был пройти в первую декаду июля, перенесен на неопределенное время.Глава региона рекомендовал перевести 50% работников на дистанционный режим работы. В государственных учреждениях, в том числе МФЦ, прием граждан будет вестись только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Соблюдение действующих ограничений и противоэпидемических мер вновь будут контролировать мобильные бригады с участием сотрудников правоохранительных органов – такое поручение дано главам районов и городов.На 23 июня в Вологодской области зарегистрировано 47, 3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки – 70 человек, всего умерло 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html

вологодская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, вологодская область, олег кувшинников