Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738219945.html
На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID
На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID - РИА Новости, 23.06.2021
На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID
В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:52
2021-06-23T12:52
вологодская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603750385_360:418:3132:1977_1920x0_80_0_0_c243852ea78722d9f9db0dea1fd166ce.jpg
ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех массовых мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.Он отметил, что в последние дни отмечается взрывной рост количества заболевших, поэтому решено приостановить работу кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ранее такой запрет был введен и на проведение мероприятий на открытых площадках. Все спортивные разрешат проводить только в отсутствии зрителей. Театральный фестиваль "Голоса истории", который должен был пройти в первую декаду июля, перенесен на неопределенное время.Глава региона рекомендовал перевести 50% работников на дистанционный режим работы. В государственных учреждениях, в том числе МФЦ, прием граждан будет вестись только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Соблюдение действующих ограничений и противоэпидемических мер вновь будут контролировать мобильные бригады с участием сотрудников правоохранительных органов – такое поручение дано главам районов и городов.На 23 июня в Вологодской области зарегистрировано 47, 3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки – 70 человек, всего умерло 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603750385_391:370:2628:2048_1920x0_80_0_0_0126023d8067139a985c043e8ad166c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, вологодская область, олег кувшинников

На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID

12:52 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на скамейке на одной из улиц в Москве
Женщина в защитной маске на скамейке на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех массовых мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.
Он отметил, что в последние дни отмечается взрывной рост количества заболевших, поэтому решено приостановить работу кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ранее такой запрет был введен и на проведение мероприятий на открытых площадках. Все спортивные разрешат проводить только в отсутствии зрителей. Театральный фестиваль "Голоса истории", который должен был пройти в первую декаду июля, перенесен на неопределенное время.
Глава региона рекомендовал перевести 50% работников на дистанционный режим работы. В государственных учреждениях, в том числе МФЦ, прием граждан будет вестись только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Соблюдение действующих ограничений и противоэпидемических мер вновь будут контролировать мобильные бригады с участием сотрудников правоохранительных органов – такое поручение дано главам районов и городов.
"К сожалению, большинство вологжан не понимает серьезности ситуации, пока не столкнется с болезнью напрямую. Обстановка действительно напряженная. Ежедневный прирост заболевших увеличился в 1,6 раза. Втрое с начала июня выросло число госпитализированных, а также число больных в тяжелом состоянии, причем доля молодых пациентов преобладает", - отметил губернатор.
На 23 июня в Вологодской области зарегистрировано 47, 3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки – 70 человек, всего умерло 1,2 тысячи человек.
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 14:08Вологодская область
На Вологодчине увеличили число мест в больницах для больных COVID
 
Вологодская областьКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России
Лента новостейМолния