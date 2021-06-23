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На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID
На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID - РИА Новости, 23.06.2021
На Вологодчине вводят новые ограничительные меры в связи с COVID
В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:52
2021-06-23T12:52
2021-06-23T12:52
вологодская область
коронавирус в россии
здоровье - общество
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех массовых мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.Он отметил, что в последние дни отмечается взрывной рост количества заболевших, поэтому решено приостановить работу кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ранее такой запрет был введен и на проведение мероприятий на открытых площадках. Все спортивные разрешат проводить только в отсутствии зрителей. Театральный фестиваль "Голоса истории", который должен был пройти в первую декаду июля, перенесен на неопределенное время.Глава региона рекомендовал перевести 50% работников на дистанционный режим работы. В государственных учреждениях, в том числе МФЦ, прием граждан будет вестись только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Соблюдение действующих ограничений и противоэпидемических мер вновь будут контролировать мобильные бригады с участием сотрудников правоохранительных органов – такое поручение дано главам районов и городов.На 23 июня в Вологодской области зарегистрировано 47, 3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки – 70 человек, всего умерло 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, вологодская область, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости.
В Вологодской области
с 28 июня по 30 июля вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет всех массовых мероприятий, сообщил губернатор Олег Кувшинников
в ходе заседания оперштаба по коронавирусу.
Он отметил, что в последние дни отмечается взрывной рост количества заболевших, поэтому решено приостановить работу кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ранее такой запрет был введен и на проведение мероприятий на открытых площадках. Все спортивные разрешат проводить только в отсутствии зрителей. Театральный фестиваль "Голоса истории", который должен был пройти в первую декаду июля, перенесен на неопределенное время.
Глава региона рекомендовал перевести 50% работников на дистанционный режим работы. В государственных учреждениях, в том числе МФЦ, прием граждан будет вестись только по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Соблюдение действующих ограничений и противоэпидемических мер вновь будут контролировать мобильные бригады с участием сотрудников правоохранительных органов – такое поручение дано главам районов и городов.
"К сожалению, большинство вологжан не понимает серьезности ситуации, пока не столкнется с болезнью напрямую. Обстановка действительно напряженная. Ежедневный прирост заболевших увеличился в 1,6 раза. Втрое с начала июня выросло число госпитализированных, а также число больных в тяжелом состоянии, причем доля молодых пациентов преобладает", - отметил губернатор.
На 23 июня в Вологодской области зарегистрировано 47, 3 тысячи случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки – 70 человек, всего умерло 1,2 тысячи человек.