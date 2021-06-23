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Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита
Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита - РИА Новости, 23.06.2021
Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о введении ограничений посещения ресторанов в Москве, по его словам, эта мера жесткая и... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:02
2021-06-23T16:02
2021-06-23T16:02
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о введении ограничений посещения ресторанов в Москве, по его словам, эта мера жесткая и непопулярная, но она лучше, чем закрытие всей отрасли."Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся", - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства.По его словам, это лучше, чем полностью ограничивать работу целой отрасли экономики."На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться", - отметил мэр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество
Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита
Мэр Москвы Собянин заявил, что лучше ограничить работу общепита, чем закрыть отрасль
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
доложил президенту РФ Владимиру Путину
о введении ограничений посещения ресторанов в Москве
, по его словам, эта мера жесткая и непопулярная, но она лучше, чем закрытие всей отрасли.
"Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся", - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства.
По его словам, это лучше, чем полностью ограничивать работу целой отрасли экономики.
"На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться", - отметил мэр.