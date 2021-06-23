https://ria.ru/20210623/obschepit-1738264894.html

Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита

Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита - РИА Новости, 23.06.2021

Собянин объяснил необходимость жестких мер по ограничению работы общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о введении ограничений посещения ресторанов в Москве, по его словам, эта мера жесткая и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:02

2021-06-23T16:02

2021-06-23T16:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5a7c6981512c63bfbe15175196f91e22.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о введении ограничений посещения ресторанов в Москве, по его словам, эта мера жесткая и непопулярная, но она лучше, чем закрытие всей отрасли."Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся", - сказал Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства.По его словам, это лучше, чем полностью ограничивать работу целой отрасли экономики."На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться", - отметил мэр.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/kod-1738177829.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество