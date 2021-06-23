https://ria.ru/20210623/obschepit-1738168561.html
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации
Все предприятия общественного питания в Москве будут функционировать в "бесковидном" режиме с 28 июня. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T02:45
2021-06-23T02:45
2021-06-23T02:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
алексей немерюк
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все предприятия общественного питания в Москве будут функционировать в "бесковидном" режиме с 28 июня. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.Начиная со следующего понедельника, посещать рестораны, кафе и прочие заведения общепита смогут исключительно следующие категории людей: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Необходимо иметь специальный QR-код.Необходимость новых мерМэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.По словам градоначальника, рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля.Суть новых правилВице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.Люди с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве должны будут предъявить результат ПЦР-тестирования, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Гости столицы, туристы-иностранцы могут сделать ПЦР-тест для входа в ресторан с учетом новой системы прохода по иммунному сертификату.Разъяснения оперативного штабаОперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы.Если горожане прошли вакцинацию в столичной поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеют доступ к электронной медкарте - они смогут заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получат QR-код. Код по итогам вакцинации также доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".Для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста.ВакцинацияВакцинация проходит во всех регионах страны. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738040648.html
https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027651.html
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коронавирус в россии, алексей немерюк, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации
В Москве с 28 июня введут вход в заведения по QR-коду вакцинации или ПЦР-теста
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Все предприятия общественного питания в Москве
будут функционировать в "бесковидном" режиме с 28 июня. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин
.
Начиная со следующего понедельника, посещать рестораны, кафе и прочие заведения общепита смогут исключительно следующие категории людей: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Необходимо иметь специальный QR-код.
Необходимость новых мер
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отметил, что в столице настала пора вводить временный порядок посещения ресторанов и кафе, чтобы избежать нового локдауна.
По словам градоначальника, рестораны и кафе в Москве обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов, фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля.
Суть новых правил
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова
объяснила детали новых правил работы для "бесковидных" заведений общепита.
По ее словам, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних 180 дней или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.
Люди с медицинским отводом к прививке от коронавируса с 28 июня при посещении заведений общепита в Москве должны будут предъявить результат ПЦР-тестирования, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
.
Гости столицы, туристы-иностранцы могут сделать ПЦР-тест для входа в ресторан с учетом новой системы прохода по иммунному сертификату.
Разъяснения оперативного штаба
Оперативный штаб Москвы рассказал, что получить QR-код для посещения ресторанов можно несколькими способами, а посещать заведения общепита смогут и иностранцы.
Если горожане прошли вакцинацию в столичной поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеют доступ к электронной медкарте - они смогут заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получат QR-код. Код по итогам вакцинации также доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".
Для посещения кафе и ресторанов ПЦР-тест нужно сдать в столичных лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста.
Вакцинация
Вакцинация проходит во всех регионах страны. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.