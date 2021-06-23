https://ria.ru/20210623/nemtsy-1738325411.html

Немцы посоветовали британским военным держаться подальше от Крыма

Немцы посоветовали британским военным держаться подальше от Крыма - РИА Новости, 23.06.2021

Немцы посоветовали британским военным держаться подальше от Крыма

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали британских военных за заход эсминца HMS Defender в российские территориальные воды у берегов Крыма. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:41

2021-06-23T20:41

2021-06-23T20:41

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

нато

великобритания

германия

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали британских военных за заход эсминца HMS Defender в российские территориальные воды у берегов Крыма. Ранее Министерство обороны сообщило, что британский эсминец Defender нарушил границы страны у мыса Фиолент в Крыму, из-за чего военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования корабля. После этого Defender покинул российские воды.Читатель EmilGalotti призвал не удивляться маневрам британских моряков. "Провокации с обеих сторон в военном секторе уже в течение нескольких десятилетий являются составной частью игры", — написал он. Пользователь привел в пример полеты российских самолетов над северной Атлантикой и британских ВВС в районе Азовского моря. "Судя по всему, подобная перепалка будет продолжаться, так как каждой из сторон хочется понять, какими возможностями обладает противник", — подытожил он. Impfspinner-laki46R7g ответил ему, что есть разница между пролетами в десятках километров от границ и намеренного пересечения рубежей. "Зачем, в таком случае, так ведет себя британский корабль? Ошибка экипажа? Кто-то забыл, где проходит граница?" — спросил Tobi.Пользователь DodgA призвал обратить внимание на поведение стран НАТО. "А как бы отреагировали американцы, если бы вражеский корабль приблизился к военно-морской базе Гуантанамо?" — написал он.Читатель подчеркнул, что у этого объекта спорный статус в качестве американской территории. "Нужно быть осторожными с такого рода провокациями. Если на самом деле нет реакции на сообщения и предупреждения, то, естественно, за этим следуют предупредительные выстрелы", — добавил он. KorbinianMaximilianGreiherrvonBaronhausen заявил, что США или Турция ответили бы на действия российских военных. "А британцы? Трусливое отступление", — добавил он. "Англичанка гадила, но в итоге наделала в штаны. И это хорошо. Все в рамках учений "Морской бриз", — написал Andreas-u2HFB3gng. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210623/esminets-1738310527.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

https://ria.ru/20210623/eminets-1738253442.html

россия

черное море

великобритания

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, нато, великобритания, германия, в мире