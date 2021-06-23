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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210623/navodnenie-1738215741.html
Жительница Ялты разыскивает сотрудника МЧС, спасшего ее при наводнении
Жительница Ялты разыскивает сотрудника МЧС, спасшего ее при наводнении - РИА Новости, 23.06.2021
Жительница Ялты разыскивает сотрудника МЧС, спасшего ее при наводнении
Жительница Ялты Фаина Путинцева рассказала РИА Новости, что хочет лично поблагодарить сотрудника МЧС, который спас ее во время наводнения, но не знает его... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:35
2021-06-23T13:45
хорошие новости
подтопления в крыму
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 23 июн – РИА Новости. Жительница Ялты Фаина Путинцева рассказала РИА Новости, что хочет лично поблагодарить сотрудника МЧС, который спас ее во время наводнения, но не знает его фамилии.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Режим ЧС введен в Ялтинском регионе, Керчи и районах на востоке Крыма.По словам Путинцевой, она с сыном жила на улице Вергасова в сарае, так как ее дом сгорел в 2016 году."Меня и сына эмчеэсовец спас. Вода моментально прибывала. И он выбил окно в сарае. Если бы МЧС не приехали, мы бы сами не выбрались. Там решетка, он ее выбил. Меня сын из сарая выталкивает, а он принимает. Я спросила, как его зовут, он сказал: Семен. Хотела бы лично его поблагодарить, но фамилию не знаю", - сказал Путинцева.Сейчас пожилая женщина вместе с другими пострадавшими от наводнения находится в гостинице "Авангард".
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подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия
Жительница Ялты разыскивает сотрудника МЧС, спасшего ее при наводнении
12:35 23.06.2021 (обновлено: 13:45 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Светлана СамсоноваПострадавшая от наводнения жительница Ялты Фаина Путинцева
Пострадавшая от наводнения жительница Ялты Фаина Путинцева - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Светлана Самсонова

Пожилая жительница Ялты разыскивает сотрудника МЧС, спасшего ее при наводнении

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 23 июн – РИА Новости. Жительница Ялты Фаина Путинцева рассказала РИА Новости, что хочет лично поблагодарить сотрудника МЧС, который спас ее во время наводнения, но не знает его фамилии.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Режим ЧС введен в Ялтинском регионе, Керчи и районах на востоке Крыма.
По словам Путинцевой, она с сыном жила на улице Вергасова в сарае, так как ее дом сгорел в 2016 году.
"Меня и сына эмчеэсовец спас. Вода моментально прибывала. И он выбил окно в сарае. Если бы МЧС не приехали, мы бы сами не выбрались. Там решетка, он ее выбил. Меня сын из сарая выталкивает, а он принимает. Я спросила, как его зовут, он сказал: Семен. Хотела бы лично его поблагодарить, но фамилию не знаю", - сказал Путинцева.
Сейчас пожилая женщина вместе с другими пострадавшими от наводнения находится в гостинице "Авангард".
Младший сержант полиции Денис Кормилкин спас тонувших в реке пятерых детей и пятерых взрослых в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Хорошие новостиПодтопления в КрымуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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