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В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности - РИА Новости, 23.06.2021
В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
Отказ представителей НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности демонстрирует отсутствие стремления вести диалог и сохранять стабильность,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:21
2021-06-23T16:21
россия
московская конференция по международной безопасности
обсе
госдума рф
одкб
сергей железняк
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отказ представителей НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности демонстрирует отсутствие стремления вести диалог и сохранять стабильность, амбиции Запада играют на руку террористам, об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В IX Московской конференции по международной безопасности, организуемой Минобороны России, ожидается участие более 600 гостей – министров обороны, начальников генеральных штабов, делегаций военных ведомств и представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН и ОБСЕ. Руководство Североатлантического альянса ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности, которую планируется провести 22–24 июня."Отказ представителей НАТО участвовать в Московской конференции наглядно демонстрирует отсутствие стремления альянса вести диалог и сохранять стабильность… Нездоровые амбиции отдельных западных стран, руководство которых запугивает собственное население вымышленной российской угрозой, только играют на руку настоящим преступникам и террористам. Подобный подход к внешней политике дестабилизирует систему международных отношений, разрушает основы безопасности и делает мир уязвимым для глобальных угроз", - заявил Железняк.По его словам, общий настрой участников конференции говорит о понимании роли международного сотрудничества для сохранения баланса сил и снижения накала международной обстановки."Большое число современных вызовов, включая терроризм, киберпреступность, угрозу новой волны гонки вооружений, риск применения разного типа оружия массового поражения, эпидемии и природные катаклизмы требуют от государств ответственности и сплочения. Открытый обмен мнениями профессионалов в сфере безопасности играет огромную роль для выстраивания системы взаимодействия между странами", - обратил внимание депутат, отметив, что интерес к конференции в других странах растет.Также он добавил, что система международных отношений испытывает в настоящее время колоссальные нагрузки и подвергается деструктивным попыткам разрушить устойчивость мира."Антироссийская истерия, развязанная рядом стран Запада, не является препятствием для тех, кто понимает значение сотрудничества с Россией. Мы продолжаем предлагать партнерство в области глобальной безопасности, убеждены в необходимости профилактики терроризма и экстремизма, в том числе в сети интернет, открыты к совместным действиям по противодействию преступности в киберпространстве, настаиваем на сохранении мирным космоса", - добавил он.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html
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россия, московская конференция по международной безопасности, обсе, госдума рф, одкб, сергей железняк, в мире
В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:21 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат Госдумы Железняк прокомментировал отказ НАТО от участия в конференции по безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отказ представителей НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности демонстрирует отсутствие стремления вести диалог и сохранять стабильность, амбиции Запада играют на руку террористам, об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В IX Московской конференции по международной безопасности, организуемой Минобороны России, ожидается участие более 600 гостей – министров обороны, начальников генеральных штабов, делегаций военных ведомств и представители экспертного сообщества из разных государств, а также представители СНГ, ОДКБ, ООН и ОБСЕ. Руководство Североатлантического альянса ответило отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности, которую планируется провести 22–24 июня.
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"Отказ представителей НАТО участвовать в Московской конференции наглядно демонстрирует отсутствие стремления альянса вести диалог и сохранять стабильность… Нездоровые амбиции отдельных западных стран, руководство которых запугивает собственное население вымышленной российской угрозой, только играют на руку настоящим преступникам и террористам. Подобный подход к внешней политике дестабилизирует систему международных отношений, разрушает основы безопасности и делает мир уязвимым для глобальных угроз", - заявил Железняк.
По его словам, общий настрой участников конференции говорит о понимании роли международного сотрудничества для сохранения баланса сил и снижения накала международной обстановки.
"Большое число современных вызовов, включая терроризм, киберпреступность, угрозу новой волны гонки вооружений, риск применения разного типа оружия массового поражения, эпидемии и природные катаклизмы требуют от государств ответственности и сплочения. Открытый обмен мнениями профессионалов в сфере безопасности играет огромную роль для выстраивания системы взаимодействия между странами", - обратил внимание депутат, отметив, что интерес к конференции в других странах растет.
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Также он добавил, что система международных отношений испытывает в настоящее время колоссальные нагрузки и подвергается деструктивным попыткам разрушить устойчивость мира.
"Антироссийская истерия, развязанная рядом стран Запада, не является препятствием для тех, кто понимает значение сотрудничества с Россией. Мы продолжаем предлагать партнерство в области глобальной безопасности, убеждены в необходимости профилактики терроризма и экстремизма, в том числе в сети интернет, открыты к совместным действиям по противодействию преступности в киберпространстве, настаиваем на сохранении мирным космоса", - добавил он.
 
РоссияМосковская конференция по международной безопасностиОБСЕГосдума РФОДКБСергей ЖелезнякВ мире
 
 
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