https://ria.ru/20210623/murashko-1738264285.html
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:00
2021-06-23T16:00
2021-06-23T16:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_fa70a820b39841647635970fe61b5313.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость формирования запаса коечного фонда, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина в среду."На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с ковид, и сегодня количество составляет 154 тысяч коек", - сказал Мурашко.Он отметил, что в двух регионах отмечалась напряженность с госпитализацией, но сейчас ситуация стабилизирована."Но предыдущий опыт показывает нам, что необходимо на опережение формировать запас коечного фонда в период роста (заболеваемости)", - добавил глава Минздрава.По его словам, Минздрав в понедельник провел экстренное совещание со всеми регионами, с участием представителей Фонда мединского страхования и Росздравнадзора, органов здравоохранения субъектов, - для выверки действий каждого региона.
https://ria.ru/20210619/koyki-1737730659.html
https://ria.ru/20210623/regiony-1738249128.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070541_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_98a0909641104628655a5a6b2661968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
Мурашко рассказал, что в России дополнительно развернули 35 тысяч коек для больных COVID-19