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https://ria.ru/20210623/murashko-1738264285.html
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:00
2021-06-23T16:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость формирования запаса коечного фонда, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина в среду."На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с ковид, и сегодня количество составляет 154 тысяч коек", - сказал Мурашко.Он отметил, что в двух регионах отмечалась напряженность с госпитализацией, но сейчас ситуация стабилизирована."Но предыдущий опыт показывает нам, что необходимо на опережение формировать запас коечного фонда в период роста (заболеваемости)", - добавил глава Минздрава.По его словам, Минздрав в понедельник провел экстренное совещание со всеми регионами, с участием представителей Фонда мединского страхования и Росздравнадзора, органов здравоохранения субъектов, - для выверки действий каждого региона.
https://ria.ru/20210619/koyki-1737730659.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19
16:00 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мурашко рассказал, что в России дополнительно развернули 35 тысяч коек для больных COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость формирования запаса коечного фонда, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина в среду.
"На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с ковид, и сегодня количество составляет 154 тысяч коек", - сказал Мурашко.
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Он отметил, что в двух регионах отмечалась напряженность с госпитализацией, но сейчас ситуация стабилизирована.
"Но предыдущий опыт показывает нам, что необходимо на опережение формировать запас коечного фонда в период роста (заболеваемости)", - добавил глава Минздрава.
По его словам, Минздрав в понедельник провел экстренное совещание со всеми регионами, с участием представителей Фонда мединского страхования и Росздравнадзора, органов здравоохранения субъектов, - для выверки действий каждого региона.
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