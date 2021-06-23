https://ria.ru/20210623/murashko-1738264285.html

Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19

Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Мурашко заявил о развертывании дополнительных коек для больных COVID-19

Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:00

2021-06-23T16:00

2021-06-23T16:00

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дополнительно в последние дни в РФ было развернуто 35 тысяч коек для больных ковидом, всего 154 тысячи, однако предыдущий опыт подсказывает необходимость формирования запаса коечного фонда, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина в среду."На данный момент у нас дополнительно развернуто за последние несколько дней 35 тысяч коек для лечения пациентов с ковид, и сегодня количество составляет 154 тысяч коек", - сказал Мурашко.Он отметил, что в двух регионах отмечалась напряженность с госпитализацией, но сейчас ситуация стабилизирована."Но предыдущий опыт показывает нам, что необходимо на опережение формировать запас коечного фонда в период роста (заболеваемости)", - добавил глава Минздрава.По его словам, Минздрав в понедельник провел экстренное совещание со всеми регионами, с участием представителей Фонда мединского страхования и Росздравнадзора, органов здравоохранения субъектов, - для выверки действий каждого региона.

https://ria.ru/20210619/koyki-1737730659.html

https://ria.ru/20210623/regiony-1738249128.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество