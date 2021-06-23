https://ria.ru/20210623/murashko-1738263551.html

Мурашко рассказал о наличии лекарств для лечения COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о наличии лекарств для лечения COVID-19 в регионах - РИА Новости, 23.06.2021

Мурашко рассказал о наличии лекарств для лечения COVID-19 в регионах

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 20 регионах лекарств для лечения коронавируса хватит на 3-4 недели, в остальных регионах ситуация стабильная. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:56

2021-06-23T15:56

2021-06-23T15:56

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 20 регионах лекарств для лечения коронавируса хватит на 3-4 недели, в остальных регионах ситуация стабильная.По его словам, Минздрав проводит мониторинг по амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами."Сегодня по 20 регионам мы видим, что запасы имеющихся лекарственных препаратов составляют где-то 3-4 недели", - сказал Мурашко на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что вместе с Минфином готовятся документы по выделению финансирования на обеспечение лекарствами на амбулаторном этапе."В остальных регионах сегодня ситуация достаточно стабильна", - добавил министр.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738257352.html

https://ria.ru/20210623/golikova-1738253207.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество