https://ria.ru/20210623/murashko-1738262216.html

Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19

Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19

Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:53

2021-06-23T15:53

2021-06-23T15:53

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общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особую озабоченность вызывают пациенты - беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями", - сказал Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738257352.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество