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https://ria.ru/20210623/murashko-1738262216.html
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:53
2021-06-23T15:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особую озабоченность вызывают пациенты - беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями", - сказал Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
15:53 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мурашко заявил, что ситуация с беременными женщинами, больными COVID-19, вызывает озабоченность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Особую озабоченность вызывают пациенты - беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями", - сказал Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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