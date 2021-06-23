https://ria.ru/20210623/murashko-1738262216.html
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:53
2021-06-23T15:53
2021-06-23T15:53
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Особую озабоченность вызывает ситуация с беременными женщинами, больными коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особую озабоченность вызывают пациенты - беременные женщины. Сегодня в крайне тяжелом состоянии в палатах реанимации находятся 12 таких пациенток, и федеральный консультативный центр каждую сопровождает и дистанционно, и при необходимости очными консультациями", - сказал Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738257352.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, общество
Мурашко рассказал о ситуации с беременными, больными COVID-19
Мурашко заявил, что ситуация с беременными женщинами, больными COVID-19, вызывает озабоченность