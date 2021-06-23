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В Вашингтоне обвалился пешеходный мост
В Вашингтоне обвалился пешеходный мост - РИА Новости, 23.06.2021
В Вашингтоне обвалился пешеходный мост
Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне, пять человек пострадали, сообщила пожарно-спасательная служба американской столицы. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:55
2021-06-23T22:55
2021-06-23T22:55
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне, пять человек пострадали, сообщила пожарно-спасательная служба американской столицы.Конструкция моста упала на шоссе DC-295. Пять человек доставлены в больницу, угрозы жизни кому-либо из них нет. Кроме того, из автоцистерны, оказавшейся под рухнувшим мостом, вытекло в ливневую канализацию топливо. Предполагается, что мост мог рухнуть из-за того, что автоцистерна врезалась в одну из его опор.Как ожидается, шоссе будет закрыто в течение по крайней мере суток.
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вашингтон (город), в мире
В Вашингтоне обвалился пешеходный мост
В Вашингтоне в результате обвала пешеходного моста пострадали пять человек