https://ria.ru/20210623/most-1738338147.html

В Вашингтоне обвалился пешеходный мост

В Вашингтоне обвалился пешеходный мост - РИА Новости, 23.06.2021

В Вашингтоне обвалился пешеходный мост

Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне, пять человек пострадали, сообщила пожарно-спасательная служба американской столицы. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:55

2021-06-23T22:55

2021-06-23T22:55

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в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне, пять человек пострадали, сообщила пожарно-спасательная служба американской столицы.Конструкция моста упала на шоссе DC-295. Пять человек доставлены в больницу, угрозы жизни кому-либо из них нет. Кроме того, из автоцистерны, оказавшейся под рухнувшим мостом, вытекло в ливневую канализацию топливо. Предполагается, что мост мог рухнуть из-за того, что автоцистерна врезалась в одну из его опор.Как ожидается, шоссе будет закрыто в течение по крайней мере суток.

https://ria.ru/20210613/ploschadka-1736862492.html

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