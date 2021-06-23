https://ria.ru/20210623/moskva-1738255676.html

Собянин оценил работу медицинской системы Москвы

Собянин оценил работу медицинской системы Москвы - РИА Новости, 23.06.2021

Собянин оценил работу медицинской системы Москвы

Медицинская система в Москве справляется с существующей ситуацией, граждане обеспечиваются всем необходимым, но возможности не безграничны, хоть запас был... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:27

2021-06-23T15:27

2021-06-23T15:41

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Медицинская система в Москве справляется с существующей ситуацией, граждане обеспечиваются всем необходимым, но возможности не безграничны, хоть запас был сделан большой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства."Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", - сказал Собянин.Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства."Мы мобилизовали медицинскую систему, она работает почти близко к полной мощности", - сказал Собянин.По его словам, сейчас мобилизовано 20 тысяч коек для работы с коронавирусом, всего в городе в системе здравоохранения чуть больше 30 тысяч коек.

https://ria.ru/20210623/moskva-1738254344.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии