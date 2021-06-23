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https://ria.ru/20210623/moskva-1738255676.html
Собянин оценил работу медицинской системы Москвы
Собянин оценил работу медицинской системы Москвы - РИА Новости, 23.06.2021
Собянин оценил работу медицинской системы Москвы
Медицинская система в Москве справляется с существующей ситуацией, граждане обеспечиваются всем необходимым, но возможности не безграничны, хоть запас был... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:27
2021-06-23T15:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Медицинская система в Москве справляется с существующей ситуацией, граждане обеспечиваются всем необходимым, но возможности не безграничны, хоть запас был сделан большой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства."Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", - сказал Собянин.Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства."Мы мобилизовали медицинскую систему, она работает почти близко к полной мощности", - сказал Собянин.По его словам, сейчас мобилизовано 20 тысяч коек для работы с коронавирусом, всего в городе в системе здравоохранения чуть больше 30 тысяч коек.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии
Собянин оценил работу медицинской системы Москвы
15:27 23.06.2021 (обновлено: 15:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Собянин заявил, что медицинская система Москвы справляется с существующей ситуацией с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Медицинская система в Москве справляется с существующей ситуацией, граждане обеспечиваются всем необходимым, но возможности не безграничны, хоть запас был сделан большой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства.
"Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", - сказал Собянин.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
15:22Распространение коронавируса
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Медицинская система Москвы работает почти на полной мощности, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе совещания с президентом РФ и членами правительства.
"Мы мобилизовали медицинскую систему, она работает почти близко к полной мощности", - сказал Собянин.
По его словам, сейчас мобилизовано 20 тысяч коек для работы с коронавирусом, всего в городе в системе здравоохранения чуть больше 30 тысяч коек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваКоронавирус в России
 
 
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