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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 23.06.2021
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
В течение пяти месяцев ситуация с коронавирусом была спокойная в Москве, сейчас она приобрела взрывной характер, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:22
2021-06-23T15:22
2021-06-23T15:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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сергей собянин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В течение пяти месяцев ситуация с коронавирусом была спокойная в Москве, сейчас она приобрела взрывной характер, заявил мэр столицы Сергей Собянин."С начала года в Москве в течение пяти месяцев была спокойная, стабильная ситуация с ковидом, мы не фиксировали каких-то всплесков, но в последние две недели ситуация с ковидом приобрела взрывной характер", - сказал Собянин в ходе совещания с членами правительства."За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости - 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения", - сказал Собянин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства."По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям - 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии", - сказал Собянин в ходе совещания с членами правительства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
15:22 23.06.2021 (обновлено: 15:37 23.06.2021)
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице