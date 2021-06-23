https://ria.ru/20210623/moskva-1738219754.html
Москвичам обещали дожди и гром в выходные
Москвичам обещали дожди и гром в выходные - РИА Новости, 23.06.2021
Москвичам обещали дожди и гром в выходные
Локальные кратковременные дожди, гром и до 34 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:52
2021-06-23T12:52
2021-06-23T12:52
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Локальные кратковременные дожди, гром и до 34 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В выходные с запада и северо-запада к столичному региону начнет приближаться атмосферный фронт, правда, активность его невелика, и запасы влаги тоже невелики... Возрастет вероятность локальных, небольших, кратковременных дождей, в отдельных районах он может сопровождаться раскатами грома. В таких условиях жара немного ослабеет", - рассказала Волосюк.По ее словам, в субботу в Москве по-прежнему жарко - плюс 32-34, но по области 29-34 градуса. В воскресенье вполне вероятно, что дневная температура понизиться до плюс 28-32."Это тоже жарко, это на 7-8 градусов выше климатической нормы. Но в сравнении с температурами, которые установились в начале недели это немного прохладнее", - резюмировала она.
https://ria.ru/20210623/temperatura-1738214231.html
https://ria.ru/20210623/moskva-1738175273.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елена волосюк, москва, общество
Москвичам обещали дожди и гром в выходные
Локальные кратковременные дожди, гром и до 34 градусов ожидается в Москве на выходных
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Локальные кратковременные дожди, гром и до 34 градусов ожидается в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
"В выходные с запада и северо-запада к столичному региону начнет приближаться атмосферный фронт, правда, активность его невелика, и запасы влаги тоже невелики... Возрастет вероятность локальных, небольших, кратковременных дождей, в отдельных районах он может сопровождаться раскатами грома. В таких условиях жара немного ослабеет", - рассказала Волосюк.
По ее словам, в субботу в Москве по-прежнему жарко - плюс 32-34, но по области 29-34 градуса. В воскресенье вполне вероятно, что дневная температура понизиться до плюс 28-32.
"Это тоже жарко, это на 7-8 градусов выше климатической нормы. Но в сравнении с температурами, которые установились в начале недели это немного прохладнее", - резюмировала она.