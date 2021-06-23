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Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
Москвичам пообещали двойной температурный рекорд - РИА Новости, 23.06.2021
Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Елена Волосюк. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T08:03
2021-06-23T11:05
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."Сегодня, к сожалению, погода останется очень жаркой, с температурным режимом на десять-двенадцать градусов выше средних многолетних значений. &lt;...&gt; Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36, в Подмосковье — плюс 32-37", — cказала собеседница агентства.Синоптик добавила, что ветер южный, слабый, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.Вчера в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 22 июня — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса.Жители столичного региона также испытают 23 июня экстремальный "климатический стресс". Продолжительность периода, во время которого опасно долго находиться на солнце, составит семь часов — с 9 утра до 16 вечера. Столь неблагоприятных условий в течение одного дня не было с 2010 года, когда над столицей на протяжении 40 дней стоял антициклон.Сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе. Однако в 2010-м такой негативный эффект был связан прежде всего с крайне длительным периодом жары. В 2021 году нынешняя волна жары продолжается семь дней. Гидрометцентр пока не дает прогноза о существенном снижении температуры.
https://ria.ru/20210623/voda-1738167879.html
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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:03 23.06.2021 (обновлено: 11:05 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 34-36 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.
"Сегодня, к сожалению, погода останется очень жаркой, с температурным режимом на десять-двенадцать градусов выше средних многолетних значений. <...> Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36, в Подмосковье — плюс 32-37", — cказала собеседница агентства.
Синоптик добавила, что ветер южный, слабый, один-шесть метров в секунду.
Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Вчера в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 22 июня — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса.
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Жители столичного региона также испытают 23 июня экстремальный "климатический стресс". Продолжительность периода, во время которого опасно долго находиться на солнце, составит семь часов — с 9 утра до 16 вечера. Столь неблагоприятных условий в течение одного дня не было с 2010 года, когда над столицей на протяжении 40 дней стоял антициклон.
Сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе. Однако в 2010-м такой негативный эффект был связан прежде всего с крайне длительным периодом жары. В 2021 году нынешняя волна жары продолжается семь дней. Гидрометцентр пока не дает прогноза о существенном снижении температуры.
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