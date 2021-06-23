https://ria.ru/20210623/moskva-1738175273.html

Москвичам пообещали двойной температурный рекорд

Москвичам пообещали двойной температурный рекорд - РИА Новости, 23.06.2021

Москвичам пообещали двойной температурный рекорд

Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Елена Волосюк. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:03

2021-06-23T08:03

2021-06-23T11:05

елена волосюк

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидает москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."Сегодня, к сожалению, погода останется очень жаркой, с температурным режимом на десять-двенадцать градусов выше средних многолетних значений. <...> Сегодня максимальная температура воздуха плюс 34-36, в Подмосковье — плюс 32-37", — cказала собеседница агентства.Синоптик добавила, что ветер южный, слабый, один-шесть метров в секунду.Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.Вчера в Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 22 июня — столбик термометра поднялся до 33,7 градуса.Жители столичного региона также испытают 23 июня экстремальный "климатический стресс". Продолжительность периода, во время которого опасно долго находиться на солнце, составит семь часов — с 9 утра до 16 вечера. Столь неблагоприятных условий в течение одного дня не было с 2010 года, когда над столицей на протяжении 40 дней стоял антициклон.Сильная жара привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе. Однако в 2010-м такой негативный эффект был связан прежде всего с крайне длительным периодом жары. В 2021 году нынешняя волна жары продолжается семь дней. Гидрометцентр пока не дает прогноза о существенном снижении температуры.

https://ria.ru/20210623/voda-1738167879.html

https://ria.ru/20210622/temperatura-1738127193.html

москва

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Наводнение и зной: капризное лето 2021 года В России первый месяц лета стал аномальным. Европейскую часть России охватила небывалая жара. Температура воздуха дошла до отметки 37 градусов. И такая температура продержится больше недели. При этом на Сибирь и полуостров Крым обрушились сильнейшие ливни. В районе Ялты за сутки выпала трехмесячная норма осадков. В Красноярске по улицам передвигаются вплавь. 2021-06-23T08:03 true PT1M20S

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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество