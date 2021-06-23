https://ria.ru/20210623/misis-1738091205.html

В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта

В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта - РИА Новости, 23.06.2021

В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) при участии коллег из Сибирского федерального университета и "НПЦ... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:00

2021-06-23T09:00

2021-06-23T09:00

сибирский федеральный университет

красноярск

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мисис

москва

технологии

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МОСКВА, 23 июн – РИА новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) при участии коллег из Сибирского федерального университета и "НПЦ магнитной гидродинамики" (г. Красноярск) разработали технологию получения уникального термостойкого алюминиевого сплава повышенной прочности, который сможет заменить более дорогие и тяжелые медные проводники в летательных аппаратах и в скоростном железнодорожном транспорте. Исследование опубликовано в журнале Materials Letters.Исследователи создали метод получения уникальной термостойкой проволоки повышенной прочности. Проволока изготавливается из алюминиевого сплава, первоначально отлитого в виде длинномерной, диаметром около 10 мм, заготовки в электромагнитном кристаллизаторе. Авторам удалось получить термически стабильную структуру (до 400 градусов Цельсия включительно), которая существенно превосходит по термической устойчивости известные алюминиевые сплавы, сохраняющие свои свойства до 250-300 градусов Цельсия."Ранее сплавы с подобной структурой пытались изготавливать с использованием сложной и дорогостоящей технологии, включающей сверхбыструю кристаллизацию расплава, получение гранул и последующие методы порошковой металлургии", – рассказал профессор кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСиС Николай Белов.Исследователи провели непосредственную деформацию длинномерной заготовки – прокатку и волочение – без использования традиционных для алюминиевых сплавов операций гомогенизации и закалки. Ключевая особенность предложенной ими технологии состоит в режимах литья и отжига, которые позволяют получить структуру из термически стабильных наночастиц, содержащих медь, марганец и цирконий.Термостойкие проводники повышенной прочности могут найти применение в летательных аппаратах и железнодорожном скоростном транспорте вместо существенно более дорогих и тяжелых медных проводников. По мнению авторов, уникальная и дешевая технология может заинтересовать производителей деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.Основные результаты работы получены при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-19-00249

https://ria.ru/20210329/misis-1602966170.html

красноярск

москва

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сибирский федеральный университет, красноярск, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, москва, технологии