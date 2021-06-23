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Наука
https://ria.ru/20210623/misis-1738091205.html
В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта - РИА Новости, 23.06.2021
В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) при участии коллег из Сибирского федерального университета и "НПЦ... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:00
2021-06-23T09:00
сибирский федеральный университет
красноярск
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мисис
москва
технологии
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МОСКВА, 23 июн – РИА новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) при участии коллег из Сибирского федерального университета и "НПЦ магнитной гидродинамики" (г. Красноярск) разработали технологию получения уникального термостойкого алюминиевого сплава повышенной прочности, который сможет заменить более дорогие и тяжелые медные проводники в летательных аппаратах и в скоростном железнодорожном транспорте. Исследование опубликовано в журнале Materials Letters.Исследователи создали метод получения уникальной термостойкой проволоки повышенной прочности. Проволока изготавливается из алюминиевого сплава, первоначально отлитого в виде длинномерной, диаметром около 10 мм, заготовки в электромагнитном кристаллизаторе. Авторам удалось получить термически стабильную структуру (до 400 градусов Цельсия включительно), которая существенно превосходит по термической устойчивости известные алюминиевые сплавы, сохраняющие свои свойства до 250-300 градусов Цельсия."Ранее сплавы с подобной структурой пытались изготавливать с использованием сложной и дорогостоящей технологии, включающей сверхбыструю кристаллизацию расплава, получение гранул и последующие методы порошковой металлургии", – рассказал профессор кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСиС Николай Белов.Исследователи провели непосредственную деформацию длинномерной заготовки – прокатку и волочение – без использования традиционных для алюминиевых сплавов операций гомогенизации и закалки. Ключевая особенность предложенной ими технологии состоит в режимах литья и отжига, которые позволяют получить структуру из термически стабильных наночастиц, содержащих медь, марганец и цирконий.Термостойкие проводники повышенной прочности могут найти применение в летательных аппаратах и железнодорожном скоростном транспорте вместо существенно более дорогих и тяжелых медных проводников. По мнению авторов, уникальная и дешевая технология может заинтересовать производителей деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.Основные результаты работы получены при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-19-00249
https://ria.ru/20210329/misis-1602966170.html
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сибирский федеральный университет, красноярск, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, москва, технологии

В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта

09:00 23.06.2021
 
© Depositphotos / kasezo2Концепция левитирующего транспорта
Концепция левитирующего транспорта - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Depositphotos / kasezo2
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МОСКВА, 23 июн – РИА новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) при участии коллег из Сибирского федерального университета и "НПЦ магнитной гидродинамики" (г. Красноярск) разработали технологию получения уникального термостойкого алюминиевого сплава повышенной прочности, который сможет заменить более дорогие и тяжелые медные проводники в летательных аппаратах и в скоростном железнодорожном транспорте. Исследование опубликовано в журнале Materials Letters.
Исследователи создали метод получения уникальной термостойкой проволоки повышенной прочности. Проволока изготавливается из алюминиевого сплава, первоначально отлитого в виде длинномерной, диаметром около 10 мм, заготовки в электромагнитном кристаллизаторе. Авторам удалось получить термически стабильную структуру (до 400 градусов Цельсия включительно), которая существенно превосходит по термической устойчивости известные алюминиевые сплавы, сохраняющие свои свойства до 250-300 градусов Цельсия.
"Ранее сплавы с подобной структурой пытались изготавливать с использованием сложной и дорогостоящей технологии, включающей сверхбыструю кристаллизацию расплава, получение гранул и последующие методы порошковой металлургии", – рассказал профессор кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСиС Николай Белов.
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян ТоргомТехнологическая схема получения проволоки. EMC – электромагнитный кристаллизатор, CR – холодная прокатка, СD – холодное волочение
Технологическая схема получения проволоки. EMC – электромагнитный кристаллизатор, CR – холодная прокатка, СD – холодное волочение
1 из 3
Технологическая схема получения проволоки. EMC – электромагнитный кристаллизатор, CR – холодная прокатка, СD – холодное волочение
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян ТоргомМикроструктура холоднокатанной полосы из экспериментального сплава
Микроструктура холоднокатанной полосы из экспериментального сплава
2 из 3
Микроструктура холоднокатанной полосы из экспериментального сплава
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян ТоргомАкопян Торгом
Акопян Торгом
3 из 3
Акопян Торгом
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
1 из 3
Технологическая схема получения проволоки. EMC – электромагнитный кристаллизатор, CR – холодная прокатка, СD – холодное волочение
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
2 из 3
Микроструктура холоднокатанной полосы из экспериментального сплава
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
3 из 3
Акопян Торгом
© Фото : Копирайт пресс-служба НИТУ "МИСиС"/Акопян Торгом
Исследователи провели непосредственную деформацию длинномерной заготовки – прокатку и волочение – без использования традиционных для алюминиевых сплавов операций гомогенизации и закалки. Ключевая особенность предложенной ими технологии состоит в режимах литья и отжига, которые позволяют получить структуру из термически стабильных наночастиц, содержащих медь, марганец и цирконий.

"Из этого сплава нам удалось получить термостойкую проволоку повышенной прочности. Сейчас мы занимаемся определением ее физико-механических свойств, и первые результаты уже весьма впечатляющие. Мы планируем запатентовать способ получения такой проволоки", – рассказал старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСиС Торгом Акопян.

Термостойкие проводники повышенной прочности могут найти применение в летательных аппаратах и железнодорожном скоростном транспорте вместо существенно более дорогих и тяжелых медных проводников. По мнению авторов, уникальная и дешевая технология может заинтересовать производителей деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов.
Основные результаты работы получены при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-19-00249
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