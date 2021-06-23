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Мишустин поручил МВД пресекать незаконную агитацию при выборах в Госдуму

Мишустин поручил МВД пресекать незаконную агитацию при выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин поручил МВД пресекать незаконную агитацию при выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД и ряду других ведомств принимать незамедлительные меры по пресечению экстремизма и иной противоправной... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:32

2021-06-23T14:32

2021-06-23T14:32

россия

выборы в государственную думу

михаил мишустин

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД и ряду других ведомств принимать незамедлительные меры по пресечению экстремизма и иной противоправной агитации в ходе выборов в Госдуму, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству внутренних дел РФ, министерству юстиции РФ, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральной службе безопасности РФ принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. Министерству внутренних дел РФ обеспечить своевременное направление в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях", - говорится в документе.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы в государственную думу, михаил мишустин, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество