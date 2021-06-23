https://ria.ru/20210623/mishustin-1738234517.html

Мишустин поручил обеспечить избирательные права проходящих военную службу

Мишустин поручил обеспечить избирательные права проходящих военную службу - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин поручил обеспечить избирательные права проходящих военную службу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и ФСИН принять меры по обеспечению избирательных прав россиян, проходящих... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:52

2021-06-23T13:52

2021-06-23T13:52

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и ФСИН принять меры по обеспечению избирательных прав россиян, проходящих службу, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству внутренних дел РФ, Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерству обороны РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ и Федеральной службе исполнения наказаний принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих органах и воинских частях, а также граждан, проживающих на территории расположения воинских частей (по подчиненности)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210621/vybory-1737805424.html

россия

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)