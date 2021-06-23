https://ria.ru/20210623/mishustin-1738234113.html
Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах
Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах - РИА Новости, 23.06.2021
Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах, а также лицах, участвующих в их... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:49
2021-06-23T13:49
2021-06-23T14:39
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах, а также лицах, участвующих в их деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству юстиции РФ и его территориальным органам по представлениям Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и окружных избирательных комиссий в пределах установленной компетенции представлять имеющиеся сведения о физических лицах, участвующих в деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, о физических лицах, участвующих в деятельности незарегистрированных общественных объединений и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сведения о физических лицах, содержащиеся в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и в списке лиц, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210623/mishustin-1738242277.html
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россия, политика, михаил мишустин, общество
Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах
13:49 23.06.2021 (обновлено: 14:39 23.06.2021)
Мишустин поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах, а также лицах, участвующих в их деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва".
"Министерству юстиции РФ и его территориальным органам по представлениям Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и окружных избирательных комиссий в пределах установленной компетенции представлять имеющиеся сведения о физических лицах, участвующих в деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, о физических лицах, участвующих в деятельности незарегистрированных общественных объединений и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сведения о физических лицах, содержащиеся в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и в списке лиц, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в документе.