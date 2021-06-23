https://ria.ru/20210623/mishustin-1738234113.html

Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах

Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин поручил предоставлять избиркомам сведения об иноагентах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах, а также лицах, участвующих в их... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

2021-06-23T14:39

россия

политика

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737065464_0:79:3138:1844_1920x0_80_0_0_786a74f372e5b86f96301c70f18692b7.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту по запросам избиркомов предоставлять сведения об иноагентах, а также лицах, участвующих в их деятельности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Мишустин подписал постановление "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва"."Министерству юстиции РФ и его территориальным органам по представлениям Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и окружных избирательных комиссий в пределах установленной компетенции представлять имеющиеся сведения о физических лицах, участвующих в деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, о физических лицах, участвующих в деятельности незарегистрированных общественных объединений и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сведения о физических лицах, содержащиеся в реестре иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и в списке лиц, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210623/mishustin-1738242277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, михаил мишустин, общество