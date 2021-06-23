https://ria.ru/20210623/mishustin-1738175900.html

Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата

Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Чебоксарского экономического форума, отметив важность создания благоприятного инвестиционного... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:11

2021-06-23T08:11

2021-06-23T08:11

россия

михаил мишустин

чебоксары

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников Чебоксарского экономического форума, отметив важность создания благоприятного инвестиционного климата для роста экономики."Сегодня Чебоксары стали центром притяжения ведущих экспертов, представителей органов власти, лидеров бизнеса из разных российских регионов. Эта дискуссионная площадка дает возможность для обстоятельного разговора, обмена опытом по внедрению инновационных инструментов и креативных технологий, а также развития деловых контактов. Важно, что особое внимание в ходе работы форума будет уделено цифровой трансформации в самых разных сферах, цифровым решениям для компаний и информационной безопасности", - говорится в приветствии Мишустина участникам форума.Премьер-министр отметил, что цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса – это основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом и улучшения жизни миллионов граждан России.Мишустин подчеркнул, что участникам форума предстоит определить стратегию и тактику формирования цифровой трансформации национальной экономики, проанализировать существующие проблемы и вместе найти пути их решения. Он выразил надежду, что высказанные на форуме предложения будут востребованы на практике.Чебоксарский экономический форум "Чувашия. Трансформация" проходит с 21 по 24 июня. Мероприятие посвящено цифровой трансформации различных сфер - технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.

https://ria.ru/20210617/investitsii-1737379902.html

https://ria.ru/20210604/moskva-1735572995.html

россия

чебоксары

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россия, михаил мишустин, чебоксары, экономика