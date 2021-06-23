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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/mirazh-1738139219.html
Продюсер и автор хитов "Миража" прокомментировал скандал вокруг группы
Продюсер и автор хитов "Миража" прокомментировал скандал вокруг группы - РИА Новости, 23.06.2021
Продюсер и автор хитов "Миража" прокомментировал скандал вокруг группы
Продюсер и автор песен "Миража" Валерий Соколов в интервью РИА Новости ответил другому создателю группу Андрею Литягину на его обвинения в адрес солисток... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T06:00
2021-06-23T06:00
шоубиз
музыка
скандалы
мираж
эстрада
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Продюсер и автор песен "Миража" Валерий Соколов в интервью РИА Новости ответил другому создателю группу Андрею Литягину на его обвинения в адрес солисток коллектива. Ранее Литягин назвал Маргариту Суханкину и Наталью Гулькину содержанками. Продюсер мотивировал это тем, что певицы используют песни группы на своих концертах и не платят за это. "Мираж" для меня и нескольких поколений поклонников – это легенда, это наша молодость и наша жизнь. "Мираж" – это то, что взорвало музыкальную жизнь страны в далёкие уже 1980-е и громко заявило о своём бессмертии в 2000-х. Страна не ассоциирует солистов нынешнего коллектива Литягина, называющих себя "Мираж" и больше похожих на кавер-группу, с настоящей легендарной группой "Мираж", которая живёт в памяти и сердцах миллионов поклонников по всему миру. Тем более, что у этого коллектива нет и прав исполнять основные хиты "Миража", – отметил создатель группы. Соколов объяснил Литягину, чем должен заниматься продюсер. "Если ты главный владелец бизнеса, продюсер проекта, то ты должен организовать работу твоего проекта так, чтобы он всем участникам приносил прибыль и процветал. Вот Литягин жалуется, что Суханкина, Гулькина и Разина, как содержанки, используют его песни и не платят ему авторские гонорары. Но если ты обижаешься и жалуешься, что тебе не платят денег, то ты сам оказываешься в роли содержанки, которую все должны содержать и кормить", – сказал продюсер.Кроме того, Соколов напомнил, кому сегодня принадлежат права на песни "Миража"."Литягин постоянно продает свои права и предпочитает забывать об этом. Маргаритой Суханкиной, например, получены все разрешения у сегодняшних владельцев на использование репертуара "Миража". Товарный знак на название "Мираж", о котором он везде заявляет, ему уже не принадлежит, а он все считает себя главным акционером", – отметил Соколов. Также создатель культовых хитов коллектива заявил, что Литягин сам нарушает авторские права. "Все рассуждения про профессионализм артиста, который заключается в соблюдении авторских прав, как говорит Литягин, – это блеф. Хочу напомнить, что его собственный, так называемый, новый "Мираж" авторские права Валерия Соколова и Светланы Разиной не соблюдает и наши хиты пытается исполнять незаконно, вводя организаторов своих выступлений в заблуждение, что уже доказано в так любимых Андреем судах", – подытожил Соколов. Соколов стал автором самых известных хитов группы "Мираж" – "Музыка нас связала", "Наступает ночь", "Солнечное лето", "Эта ночь", "Новый герой" и другие.
https://ria.ru/20210621/mirazh-1737867388.html
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РИА Новости
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музыка, скандалы, мираж, эстрада

Продюсер и автор хитов "Миража" прокомментировал скандал вокруг группы

06:00 23.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр НатрускинНаталия Гулькина и Маргарита Суханкина
Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Продюсер и автор песен "Миража" Валерий Соколов в интервью РИА Новости ответил другому создателю группу Андрею Литягину на его обвинения в адрес солисток коллектива.
Ранее Литягин назвал Маргариту Суханкину и Наталью Гулькину содержанками. Продюсер мотивировал это тем, что певицы используют песни группы на своих концертах и не платят за это.
"Мираж" для меня и нескольких поколений поклонников – это легенда, это наша молодость и наша жизнь. "Мираж" – это то, что взорвало музыкальную жизнь страны в далёкие уже 1980-е и громко заявило о своём бессмертии в 2000-х. Страна не ассоциирует солистов нынешнего коллектива Литягина, называющих себя "Мираж" и больше похожих на кавер-группу, с настоящей легендарной группой "Мираж", которая живёт в памяти и сердцах миллионов поклонников по всему миру. Тем более, что у этого коллектива нет и прав исполнять основные хиты "Миража", – отметил создатель группы.
Соколов объяснил Литягину, чем должен заниматься продюсер.
"Если ты главный владелец бизнеса, продюсер проекта, то ты должен организовать работу твоего проекта так, чтобы он всем участникам приносил прибыль и процветал. Вот Литягин жалуется, что Суханкина, Гулькина и Разина, как содержанки, используют его песни и не платят ему авторские гонорары. Но если ты обижаешься и жалуешься, что тебе не платят денег, то ты сам оказываешься в роли содержанки, которую все должны содержать и кормить", – сказал продюсер.
Кроме того, Соколов напомнил, кому сегодня принадлежат права на песни "Миража".
"Литягин постоянно продает свои права и предпочитает забывать об этом. Маргаритой Суханкиной, например, получены все разрешения у сегодняшних владельцев на использование репертуара "Миража". Товарный знак на название "Мираж", о котором он везде заявляет, ему уже не принадлежит, а он все считает себя главным акционером", – отметил Соколов.
Также создатель культовых хитов коллектива заявил, что Литягин сам нарушает авторские права.
"Все рассуждения про профессионализм артиста, который заключается в соблюдении авторских прав, как говорит Литягин, – это блеф. Хочу напомнить, что его собственный, так называемый, новый "Мираж" авторские права Валерия Соколова и Светланы Разиной не соблюдает и наши хиты пытается исполнять незаконно, вводя организаторов своих выступлений в заблуждение, что уже доказано в так любимых Андреем судах", – подытожил Соколов.
Соколов стал автором самых известных хитов группы "Мираж" – "Музыка нас связала", "Наступает ночь", "Солнечное лето", "Эта ночь", "Новый герой" и другие.
Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 11:40Шоубиз
"Как содержанки": создатель "Миража" рассказал о суде с солистками
 
ШоубизМузыкаскандалыМиражэстрада
 
 
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