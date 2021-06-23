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В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность - РИА Новости, 23.06.2021
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:27
2021-06-23T15:27
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россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России."Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы ...по результатам исследования, проведенного группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава России. В исследовании приняли участие 60 мужчин, оно продолжалось с марта по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
15:27 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Минздраве рассказали, что "Спутник V" не влияет негативно на мужскую репродуктивность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
"Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы ...по результатам исследования, проведенного группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава России. В исследовании приняли участие 60 мужчин, оно продолжалось с марта по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян на пресс-конференции ко Дню медицинского работника. Кадр видео
18 июня, 16:21Распространение коронавируса
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