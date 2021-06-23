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В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность - РИА Новости, 23.06.2021
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:27
2021-06-23T15:27
2021-06-23T15:27
вакцинация россиян от covid-19
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" не оказала негативного влияния на мужскую репродуктивную систему, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России."Вакцинация препаратом "Спутник V" не оказала влияния на уровни общего тестостерона и показатели качества спермы ...по результатам исследования, проведенного группой ученых из НМИЦ эндокринологии Минздрава России. В исследовании приняли участие 60 мужчин, оно продолжалось с марта по июнь 2021 года", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество
В Минздраве рассказали о влиянии "Спутника V" на мужскую репродуктивность
В Минздраве рассказали, что "Спутник V" не влияет негативно на мужскую репродуктивность