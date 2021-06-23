https://ria.ru/20210623/minyust-1738237386.html

Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил с 80-летием МИА "Россия сегодня", заявив, что агентство благодаря эффективной работе заняло лидирующие позиции... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:10

2021-06-23T14:10

2021-06-23T14:20

россия

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

риа новости

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил с 80-летием МИА "Россия сегодня", заявив, что агентство благодаря эффективной работе заняло лидирующие позиции среди отечественных и мировых СМИ."Медиагруппа "Россия сегодня" – ведущий российский информационный ресурс, обеспечивающий свою аудиторию оперативной и достоверной информацией. Благодаря эффективной работе вашей команды МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции среди отечественных и мировых СМИ", - приводятся слова Чуйченко в поздравительной телеграмме.Министр пожелал коллективу агентства крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, константин чуйченко, общество