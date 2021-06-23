https://ria.ru/20210623/minyust-1738237386.html
Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил с 80-летием МИА "Россия сегодня", заявив, что агентство благодаря эффективной работе заняло лидирующие позиции... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:10
2021-06-23T14:10
2021-06-23T14:20
россия
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
риа новости
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил с 80-летием МИА "Россия сегодня", заявив, что агентство благодаря эффективной работе заняло лидирующие позиции среди отечественных и мировых СМИ."Медиагруппа "Россия сегодня" – ведущий российский информационный ресурс, обеспечивающий свою аудиторию оперативной и достоверной информацией. Благодаря эффективной работе вашей команды МИА "Россия сегодня" занимает лидирующие позиции среди отечественных и мировых СМИ", - приводятся слова Чуйченко в поздравительной телеграмме.Министр пожелал коллективу агентства крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, риа новости, константин чуйченко, общество
Глава Минюста поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
14:10 23.06.2021 (обновлено: 14:20 23.06.2021)
Глава Минюста отметил лидирующие позиции МИА "Россия сегодня" среди отечественных и мировых СМИ